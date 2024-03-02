Сколько средств удастся получить Евросоюзу от российских активов для поддержки Украины — Finance.ua

Сколько средств удастся получить Евросоюзу от российских активов для поддержки Украины Сегодня 08:12 — Казна и Политика

Сколько средств удастся получить Евросоюзу от российских активов для поддержки Украины

Специальный представитель Греции по Украине Спиридон Ламбридис убеждает, что Европейский союз согласует инициативу использования доходов от активов россии на своей территории и направит их на помощь Украине.

Об этом сообщает AFP.

Читайте также ВАКС взыскал в пользу Украины активы российского миллиардера

По мнению Ламбридиса, в Евросоюзе приближаются к согласованию относительно более тонкого подхода к изъятию доходов от российских государственных и частных активов, чтобы создать фонд поддержки Украины.

По его словам, этот процесс может длиться несколько месяцев. Ламбридис прогнозирует, что этот механизм ЕС поможет собрать от 50 до 60 млрд евро.

«Хоть это и мелочь, но это, по крайней мере, шаг к тому, чтобы показать россиянам: посмотрите, что вы натворили», — добавил Ламбридис.

Читайте также ВАКС национализировал украинские нефтяные активы российского олигарха на полмиллиарда

Дипломат выступил против конфискации российских активов, потому что это противоречит международному праву и приведет к конфискации западных активов в России.

«Конечно, россияне отреагируют и на это (использование доходов. — Ред.). Но даже если они подадут на нас в международные суды, я думаю, что мы выиграем», — заявил Спиридон Ламбридис.

Справка Finance.ua:

в МВФ напомнили, что конфискация активов рф должна иметь жесткую правовую основу, чтобы избежать потенциальных юридических рисков и последствий международной валютной системы;

Великобритания ввела более 50 новых санкций против физических и юридических лиц, поддерживающих незаконную войну россии в Украине.



Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.