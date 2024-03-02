Сколько средств удастся получить Евросоюзу от российских активов для поддержки Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько средств удастся получить Евросоюзу от российских активов для поддержки Украины

Казна и Политика
30
Сколько средств удастся получить Евросоюзу от российских активов для поддержки Украины
Сколько средств удастся получить Евросоюзу от российских активов для поддержки Украины
Специальный представитель Греции по Украине Спиридон Ламбридис убеждает, что Европейский союз согласует инициативу использования доходов от активов россии на своей территории и направит их на помощь Украине.
Об этом сообщает AFP.
Читайте также
По мнению Ламбридиса, в Евросоюзе приближаются к согласованию относительно более тонкого подхода к изъятию доходов от российских государственных и частных активов, чтобы создать фонд поддержки Украины.
По его словам, этот процесс может длиться несколько месяцев. Ламбридис прогнозирует, что этот механизм ЕС поможет собрать от 50 до 60 млрд евро.
«Хоть это и мелочь, но это, по крайней мере, шаг к тому, чтобы показать россиянам: посмотрите, что вы натворили», — добавил Ламбридис.
Читайте также
Дипломат выступил против конфискации российских активов, потому что это противоречит международному праву и приведет к конфискации западных активов в России.
«Конечно, россияне отреагируют и на это (использование доходов. — Ред.). Но даже если они подадут на нас в международные суды, я думаю, что мы выиграем», — заявил Спиридон Ламбридис.

Справка Finance.ua:

  • в МВФ напомнили, что конфискация активов рф должна иметь жесткую правовую основу, чтобы избежать потенциальных юридических рисков и последствий международной валютной системы;
  • Великобритания ввела более 50 новых санкций против физических и юридических лиц, поддерживающих незаконную войну россии в Украине.
По материалам:
Європейська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.