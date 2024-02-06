ВАКС национализировал украинские нефтяные активы российского олигарха на полмиллиарда — Finance.ua
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ВАКС национализировал украинские нефтяные активы российского олигарха на полмиллиарда

Фондовый рынок
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Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о национализации украинских активов подсанкционного российского олигарха Эдуарда Худайнатова.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
«В доход Украины взыскано 100% его доли в уставном капитале ООО «Нефтяная компания «Альянс-Украина», которая оценивается почти в полмиллиарда гривен», — говорится в сообщении.
Следствие установило, что Худайнатов контролировал украинского нефтетрейдера через ряд оффшорных компаний и подконтрольных лиц. Таким образом он надеялся избежать национализации этого актива после полномасштабного вторжения россии, продолжая получать значительные прибыли с нефтегазового рынка Украины.
Однако сотрудники СБУ идентифицировали личность реального бенефициарного собственника.
Также, по данным следствия, Худайнатов является одним из доверенных лиц президента рф путина, возглавляет российскую нефтегазовую компанию «ННК-Групп» и входил в совет директоров «Роснефти». Эти два предприятия — одни из самых больших спонсоров войны против Украины. Они регулярно поставляют горюче-смазочные материалы для военно-промышленного комплекса и военных группировок россии.
Также обе компании ежемесячно перечисляют миллиарды рублей в бюджет россии.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 110−2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), продолжается расследование для привлечения Худанайтова к ответственности за преступления против Украины.
По материалам:
Економічна Правда
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