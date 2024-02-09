ВАКС взыскал в пользу Украины активы российского миллиардера — Finance.ua
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ВАКС взыскал в пользу Украины активы российского миллиардера

Казна и Политика
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Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции к российским предпринимателям Ивану и Кирияки Саввиди и взыскал в доход государства их имущество.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
«Высший антикоррупционный суд 8 февраля 2024 года принял решение об удовлетворении иска Министерства юстиции Украины к Саввиди Ивану Игнатовичу, Саввиди Кирияки Георгиевне, с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований: Частное акционерное общество «Пентопак», Дочернее предприятие «Атлант «О применении санкции, предусмотренной пунктом 1−1 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях»», — говорится в решении суда.
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Отмечается, что в соответствии с решением были конфискованы следующие активы:
  • 100% акций ЧАО «Пентопак»;
  • 100% уставного капитала Дочернего предприятия «Атлантис-Пак Украина».
В ВАК добавили, что исковое заявление было подготовлено Минюстом по материалам Государственного бюро расследований, других государственных органов, а также с учетом информации общественных организаций.
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Как пишет УНН, Иван Саввиди — российский предприниматель греческого происхождения, имеющий тесную связь с властями рф и правящей партией «единая россия».
Он является президентом Федеральной национально-культурной автономии греков россии, через которую осуществляет идеологическую поддержку действий государства-агрессора путем глорификации президента государства-агрессора и военнослужащих, участвующих в ведении военных действий в Украине.
Указанная деятельность носит постоянный и длительный характер и осуществляется им с 2014 года.
Кирияки Саввиди — жена Ивана Саввиди, номинальная владелица ряда компаний, бизнесом фактически владеет ее муж.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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