ВАКС взыскал в пользу Украины активы российского миллиардера — Finance.ua

ВАКС взыскал в пользу Украины активы российского миллиардера Сегодня 19:46 — Казна и Политика

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции к российским предпринимателям Ивану и Кирияки Саввиди и взыскал в доход государства их имущество.

«Высший антикоррупционный суд 8 февраля 2024 года принял решение об удовлетворении иска Министерства юстиции Украины к Саввиди Ивану Игнатовичу, Саввиди Кирияки Георгиевне, с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований: Частное акционерное общество «Пентопак», Дочернее предприятие «Атлант «О применении санкции, предусмотренной пунктом 1−1 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях»», — говорится в решении суда.

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Отмечается, что в соответствии с решением были конфискованы следующие активы:

100% акций ЧАО «Пентопак»;

100% уставного капитала Дочернего предприятия «Атлантис-Пак Украина».

В ВАК добавили, что исковое заявление было подготовлено Минюстом по материалам Государственного бюро расследований, других государственных органов, а также с учетом информации общественных организаций.

Как пишет УНН, Иван Саввиди — российский предприниматель греческого происхождения, имеющий тесную связь с властями рф и правящей партией «единая россия».

Он является президентом Федеральной национально-культурной автономии греков россии, через которую осуществляет идеологическую поддержку действий государства-агрессора путем глорификации президента государства-агрессора и военнослужащих, участвующих в ведении военных действий в Украине.

Указанная деятельность носит постоянный и длительный характер и осуществляется им с 2014 года.

Кирияки Саввиди — жена Ивана Саввиди, номинальная владелица ряда компаний, бизнесом фактически владеет ее муж.

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УНН По материалам:

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