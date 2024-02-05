Страны G7 предложили «интересный» вариант использования активов рф в пользу Украины, — Bloomberg — Finance.ua
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Страны G7 предложили «интересный» вариант использования активов рф в пользу Украины, — Bloomberg

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Страны «Большой семерки» и Европейский союз обсуждают план использования более 250 миллиардов долларов замороженных активов российского центрального банка в качестве залога для финансирования восстановления Украины.
Издание Bloomberg пишет, что союзники Украины могли бы продать долговые обязательства, чтобы внести вклад в восстановление разрушенной войной страны, используя замороженные активы в качестве залога.
Сторонники этой идеи считают, что при любом урегулировании конфликта в соответствии с международным правом россия будет обязана заплатить ущерб, причиненный ее соседу. Если россия откажется, то можно будет предъявить претензии на замороженные активы.
Обсуждение ведется на техническом уровне, то есть политическое решение еще не принято. Один из собеседников сказал, что некоторые страны хотят действовать быстрее других.
«Большая семерка» обязалась заставить россию заплатить за восстановление Украины и заморозить находящиеся под санкциями активы, пока она этого не сделает. Несколько стран G-7, включая Францию ​​и Германию, до сих пор сопротивлялись возможности полной конфискации замороженных активов из-за юридических проблем и потенциальных последствий для стабильности евро.
По словам одного из собеседников, план может предусматривать создание компании специального назначения, которая будет производить бескупонные облигации, обеспеченные залогом с правом требования. Будет создана иерархия залога, которая будет использовать активы, хранящиеся в Euroclear, а также в банках.
Вариант использования активов в качестве залога рассматривается как альтернатива. россия пообещала юридически оспорить любую попытку ареста активов.
Любой шаг будет сделан в дополнение к планам ЕС по применению налога на прибыль, полученному от замороженных активов Центробанка. Хотя и медленно, но этот план продвигается. Подавляющее большинство активов, попавших под санкции, находится в бельгийской клиринговой палате Euroclear, где они принесут 4,4 миллиарда евро в 2023 году, согласно финансовым результатам, опубликованным на прошлой неделе. Несколько российских компаний оспорили санкции, и в настоящее время ведутся судебные тяжбы.
Обсуждение сосредоточено на долгосрочных потребностях Киева и не связано с усилиями по поддержке экономики Украины в ближайшей перспективе.
По материалам:
УНІАН
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