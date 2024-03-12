Украина может получить первые средства из замороженных активов рф уже в июле — Finance.ua
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Украина может получить первые средства из замороженных активов рф уже в июле

Казна и Политика
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Украина может получить первые средства из замороженных активов рф уже в июле
Украина может получить первые средства из замороженных активов рф уже в июле
Еврокомиссия стремится ускорить утверждение механизма использования доходов от замороженных активов россии, чтобы Украина смогла уже в июле получить первый транш в размере 2−3 млрд евро.
Об этом пишет издание Financial Times.
Отмечается, что Европейская комиссия готовит план для ускорения финансирования Украины. Одна из причин — неопределенность с финансовой помощью от США.
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В настоящее время Еврокомиссия готовит план, предусматривающий конфискацию доходов из замороженных в депозитарии Euroclear российских активов, стоимость которых оценивается в 190 миллиардов евро. Эти активы были заморожены после полномасштабного вторжения около двух лет назад.
По данным Financial Times, ЕС может присвоить 97% чистой прибыли, полученной от замороженных в Euroclear российских активов, и перечислить их в бюджет ЕС.
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Далее, согласно плану, эти деньги выплачивались ежеквартально или дважды в год и «могли бы быть использованы в пользу Украины в соответствии с различными договоренностями».
Этот механизм не будет применяться к почти 4 миллиардам евро, которые уже накопились в Euroclear от использования замороженных активов россии. Их планируют использовать прежде всего для покрытия судебных издержек, связанных с исками россии против ЕС.
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Предложение, которое должно быть разработано к саммиту ЕС на следующей неделе, еще требует окончательного одобрения Еврокомиссии и поддержки стран-членов ЕС.
В случае одобрения первый транш по доходам от замороженных российских активов может быть передан Украине уже в июле.
По словам собеседников издания, в зависимости от процентных ставок он может составлять от 2 до 3 миллиардов евро.
По материалам:
Діло
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