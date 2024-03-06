Великобритания предложила свой вариант использования активов рф для помощи Украине — Finance.ua

Великобритания предложила свой вариант использования активов рф для помощи Украине Сегодня 20:20 — Казна и Политика

Великобритания предложила свой вариант использования активов рф для помощи Украине

Великобритания готова использовать что-то вроде синдицированного займа или облигаций, с использованием замороженных активов рф в качестве гарантии, для помощи Украине, на том основании, что россия будет вынуждена выплатить репарации Украине после окончания войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, пишет The Guardian.

Кэмерон сказал, что активы будут использованы в качестве гарантии выплаты репараций.

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«Этот план более радикальный, чем предложения, обсуждавшиеся в Европейском Союзе, о том, чтобы Украине предоставлялись лишь непредвиденные доходы от принадлежащих Западу активов российского центрального банка. Ежегодная непредвиденная прибыль оценивается в 4 миллиарда долларов», — отмечает издание.

«Есть возможность использовать что-то вроде синдицированного займа или облигаций, которые эффективно используют замороженные российские активы как гарантию, чтобы предоставить эти деньги украинцам, зная, что мы их возместим, когда россия выплатит репарации. Это может быть лучшим способом сделать это. Мы стремимся добиться максимального единства G7 и ЕС в этом вопросе, но если мы не сможем этого достичь, я думаю, нам придется двигаться вперед с союзниками, которые хотят принять такие меры», — сказал Кэмерон.

Глава МИД Британии отметил, что не думает, что план по облигациям каким-то образом подорвет репутацию лондонского Сити.

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«Это первый случай, когда Кэмерон так подробно открыто говорил об этом предложении, и, по-видимому, подчеркивает политическую поддержку плана в США, но не в ЕС», — пишет издание.

Этот план, как отмечается, будет «особо полезен Украине, если Конгресс США продолжит блокировать оказание помощи Украине, поскольку это предоставит Украине новый источник средств для закупки вооружений и финансирования дефицита бюджета».

В G7 уже больше года ведутся дебаты о том, можно ли конфисковать активы российского центрального банка, замороженные во время вторжения рф в Украину, не подрывая при этом доверия к международной финансовой системе.

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Министр иностранных дел страны, как отмечается, также сказал, что он не думает, что президент россии владимир путин остановится в Украине, заявив, что «если мы позволим россии в любой форме победить в Украине, Молдова окажется под угрозой, и некоторые страны Балтии окажутся под угрозой».

По оценкам ЕС, активы центрального банка россии на сумму около 260 миллиардов евро были обездвижены в виде ценных бумаг и средств в юрисдикциях партнеров G7, ЕС и Австралии, причем более двух третей активов обездвижены в ЕС.

Считается, что Бельгия контролирует около 190 миллиардов активов, хранящихся в ее финансово-расчетной палате в евро, и она, как указано, «наиболее неохотно следует такому радикальному плану, изложенному Кэмероном». В бельгийском учреждении говорят, что уже сталкиваются с рядом судебных дел, главным образом в россии, «и ее позицию поддерживают Франция и Германия».

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Казначейство США, которое поначалу не желало конфисковать активы центрального банка из-за предполагаемой неприкосновенности активов суверенного государства, тепло восприняло идею облигаций, указывает издание. По оценкам, в США имеются российские активы на сумму от 40 до 60 миллиардов долларов, а в Великобритании — ближе к 25 миллиардам фунтов, но официальная цифра не разглашается.

«Сильная сторона предложения состоит в том, что арестованные активы будут считаться возвращенными в россию после выплаты репараций», — отмечает издание.

Подобные присвоения государственных активов, как отмечается, случались и ранее, прежде всего санкционированная ООН конфискация США миллиардов долларов иракских средств, предназначенных для репараций Кувейту после вторжения в 1990 году.

УНН По материалам:

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