Еврокомиссия предложит использовать доходы от российских активов для оборонной промышленности Украины — FT Сегодня 12:40 — Мир

Еврокомиссия предложит использовать доходы от российских активов для оборонной промышленности Украины — FT

Европейская комиссия выступит с предложением конфисковать будущую прибыль от замороженных российских активов и предложит странам ЕС использовать будущие прибыли для украинской оборонной промышленности.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на проект решения.

После нескольких месяцев споров ЕС медленно добивается прогресса в вопросе конфискации непредвиденной прибыли, полученной от замороженных российских активов, заблокированных в Бельгии, указывает издание.

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Санкции ЕС обездвижили около 191 миллиарда евро суверенных российских активов на балансе Euroclear. Базирующийся в Брюсселе центральный депозитарий ценных бумаг заработал 3,25 миллиарда евро прибыли после уплаты налогов с начала войны за счет реинвестирования остатков средств от ценных бумаг с наступающим сроком погашения, принадлежащих центральному банку россии или другим лицам, попавшим под санкции.

Одна украинская организация подвергла критике блок за то, что он планирует конфисковать эту прибыль только с 2024 года, оставив миллиарды евро в руках частной компании.

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Euroclear использует полученную сегодня прибыль как буфер для компенсации будущих рисков, поскольку ей уже предъявлены десятки исков в российских судах от попавших под санкции лиц, отмечает издание.

По оценкам Euroclear, ее доходы от российских активов в этом году могут достичь аналогичных прошлогодним сумм. По словам чиновников, ожидается, что Европейская комиссия «выступит с предложением конфисковать будущую прибыль в ближайшие недели».

«Комиссия также предложит странам ЕС использовать будущую прибыль для украинской оборонной промышленности согласно проекту, с которым ознакомилась Financial Times», — говорится в публикации FT.

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УНН По материалам:

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