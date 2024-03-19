Fitch улучшил прогноз роста глобального ВВП в 2024 году — Finance.ua

Fitch улучшил прогноз роста глобального ВВП в 2024 году Сегодня 21:09

Fitch улучшил прогноз роста глобального ВВП в 2024 году

Международное кредитно-рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз роста глобального ВВП в 2024 году на 0,3 п.п. по сравнению с предыдущим прогнозом — до 2,4%.

Об этом говорится в мартовском отчете агентства о глобальных макроэкономических прогнозах, пишет budport.com.ua.

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Улучшение прогноза отражает резкий пересмотр ожиданий в сторону роста для экономики США — до 2,1% с 1,2% в декабрьском обзоре.

Перспективы роста в США превышают незначительное снижение прогноза китайской экономики в текущем году — до 4,5% с 4,6%, а также пересмотр ожиданий для еврозоны — до 0,6% с 0,7%.

Ожидания по экономическим перспективам развивающихся рынков, за исключением Китая, были пересмотрены в сторону улучшения на 0,1 п.п. — до 3,2%.

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Прогноз глобальной экономики на 2025 год остался на уровне +2,5%, поскольку ВВП еврозоны вернется к восстановлению вместе с замедлением роста экономики США.

Fitch повысил прогноз по росту ВВП Турции на текущий год до 2,8% с 2,5% в предыдущем отчете на фоне краткосрочных экономических событий. В 2025 году турецкая экономика восстановится на 3,1%.

Справка Finance.ua:

Почти все рейтингованные украинские банки «адекватно капитализированы». Об этом говорится в новом отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings. Аналитики отмечают, что оценка не выявила значительных потребностей в рекапитализации сектора. При этом только один из семи банков из рейтинга Fitch, Укрэксимбанк, нуждается в увеличении капитала для выполнения требований по целевому уровню капитализации.

При этом в Fitch Ratings констатируют, что банковский сектор Украины показал высокую устойчивость во время войны, чему способствовала поддерживающая монетарная политика и терпимость регуляторов.

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