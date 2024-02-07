В Fitch Ratings назвали главные риски банковского сектора Украины в 2024 году — Finance.ua

В Fitch Ratings назвали главные риски банковского сектора Украины в 2024 году Сегодня 10:05 — Фондовый рынок

В Fitch Ratings назвали главные риски банковского сектора Украины в 2024 году

Почти все рейтингованные украинские банки «адекватно капитализированы».

Об этом говорится в новом отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings

Аналитики отмечают, что оценка не выявила значительных потребностей в рекапитализации сектора. При этом только одному из семи банков из рейтинга Fitch, Укрэксимбанк , требуется увеличение капитала для выполнения требований по целевому уровню капитализации.

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«Несмотря на это, риски для капитала остаются высокими из-за военного конфликта и его влияния на банковский сектор и экономику в целом. Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте всех украинских банков с рейтингом Fitch составляют „CCC-“, что на одну строчку выше суверенного рейтинга», — говорится в отчете.

По прогнозам экспертов, доходность украинских банков станет ключевым источником улучшения капитализации и будет продолжать поддерживать ее в 2024 году. Так, в прошлом году доходность была на рекордном уровне благодаря высоким процентным ставкам за значительную избыточную ликвидность, которую банки разместили в НБУ.

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«Однако рентабельность в 2024 году вряд ли будет такой высокой, как в 2023 году, поскольку процентные ставки сейчас значительно ниже. Кроме того, налог на сверхдоходы банков, введенный в декабре 2023 года, замедлит восстановление буферов капитала, которые были истощены из-за больших резервов в 2022 году. Улучшение нормативов регулятивного капитала также может замедлиться, если НБУ начнет отменять меры терпения, которые он ввел для поддержки банков во время военного конфликта», — считают аналитики.

При этом в Fitch Ratings констатируют, что банковский сектор Украины показал высокую устойчивость во время войны, чему способствовала поддерживающая монетарная политика и терпимость регуляторов.

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«Мы ожидаем, что основные кредитные факторы для банков будут достаточно стабильны в 2024 году, что определяет наш нейтральный секторальный прогноз», — резюмировали аналитики.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины обнародовал отчет об оценке устойчивости 20 банков в 2023 году. Дополнительный капитал к 2026 году понадобится трем банкам: государственному Укрэксимбанку, частным банкам МТБ и Правэксу;

украинские банки заработали в январе — ноябре 130,55 млрд грн чистой прибыли. Почти 61,5% этой прибыли получили государственные банки, получившие 80,276 млрд грн;



по данным Опендатабот, за 11 месяцев 2023 года количество банков сократилось, зато их доходы выросли вдвое по сравнению с периодом до начала полномасштабного вторжения в 2021 году.

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УНІАН По материалам:

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