В Fitch Ratings назвали главные риски банковского сектора Украины в 2024 году — Finance.ua

В Fitch Ratings назвали главные риски банковского сектора Украины в 2024 году
Почти все рейтингованные украинские банки «адекватно капитализированы».
Об этом говорится в новом отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings.
Аналитики отмечают, что оценка не выявила значительных потребностей в рекапитализации сектора. При этом только одному из семи банков из рейтинга Fitch, Укрэксимбанк, требуется увеличение капитала для выполнения требований по целевому уровню капитализации.
«Несмотря на это, риски для капитала остаются высокими из-за военного конфликта и его влияния на банковский сектор и экономику в целом. Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте всех украинских банков с рейтингом Fitch составляют „CCC-“, что на одну строчку выше суверенного рейтинга», — говорится в отчете.
По прогнозам экспертов, доходность украинских банков станет ключевым источником улучшения капитализации и будет продолжать поддерживать ее в 2024 году. Так, в прошлом году доходность была на рекордном уровне благодаря высоким процентным ставкам за значительную избыточную ликвидность, которую банки разместили в НБУ.
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«Однако рентабельность в 2024 году вряд ли будет такой высокой, как в 2023 году, поскольку процентные ставки сейчас значительно ниже. Кроме того, налог на сверхдоходы банков, введенный в декабре 2023 года, замедлит восстановление буферов капитала, которые были истощены из-за больших резервов в 2022 году. Улучшение нормативов регулятивного капитала также может замедлиться, если НБУ начнет отменять меры терпения, которые он ввел для поддержки банков во время военного конфликта», — считают аналитики.
При этом в Fitch Ratings констатируют, что банковский сектор Украины показал высокую устойчивость во время войны, чему способствовала поддерживающая монетарная политика и терпимость регуляторов.
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«Мы ожидаем, что основные кредитные факторы для банков будут достаточно стабильны в 2024 году, что определяет наш нейтральный секторальный прогноз», — резюмировали аналитики.
Справка Finance.ua:
- Национальный банк Украины обнародовал отчет об оценке устойчивости 20 банков в 2023 году. Дополнительный капитал к 2026 году понадобится трем банкам: государственному Укрэксимбанку, частным банкам МТБ и Правэксу;
- украинские банки заработали в январе — ноябре 130,55 млрд грн чистой прибыли. Почти 61,5% этой прибыли получили государственные банки, получившие 80,276 млрд грн;
- по данным Опендатабот, за 11 месяцев 2023 года количество банков сократилось, зато их доходы выросли вдвое по сравнению с периодом до начала полномасштабного вторжения в 2021 году.
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