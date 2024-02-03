Сколько банкнот и монет приходится на одного жителя Украины — Finance.ua

Сколько банкнот и монет приходится на одного жителя Украины Сегодня 13:09 — Личные финансы

Сколько банкнот и монет приходится на одного жителя Украины

На одного жителя Украины приходится 66 банкнот и 177 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2023 года — 71 и 169 шт. соответственно).

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Отмечается, что за 2023 год сумма наличных, находящаяся в обращении в Украине, увеличилась на 6,7% (или на 48,3 млрд грн) и на 1 января 2024 года составила 764,4 млрд грн.

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В наличном обращении находятся 2,7 млрд банкнот на общую сумму 757,5 млрд грн, а также 14,5 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 6,7 млрд грн.

«Темпы роста наличных денег в обращении в 2023 году оказались вдвое меньше, чем в 2022 году. За 2022 год этот показатель вырос на 14,1%, что объясняется высоким уровнем неопределенности бизнеса и населения, обусловленным началом полномасштабной войны и ракетного террора», — сказано в сообщении.

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Напомним, по данным НБУ, на 1 января больше всего в обращении находилось банкнот номиналом 500 гривен, монет — номиналом 10 копеек (28,3% и 28,2% от общего количества в обращении соответственно).

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 гривен, а монет — номиналом 10 гривен (4,6% и 1,4% от общего количества в обращении соответственно).

Справка Finance.ua:

ранее в НБУ сообщали, что появление новых банкнот гривны, которые люди получат, снимая наличные, не имеет отношения к «печатанию денег» для поддержки бюджета;

это исключительно результат обычного процесса замены изношенных банкнот новыми. Следовательно, негативного влияния на инфляцию или валютный рынок от этого нет.



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