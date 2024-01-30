Банкиры определили самый большой риск 2024 года — Finance.ua

Банкиры определили самый большой риск 2024 года Сегодня 19:03 — Фондовый рынок

Банкиры определили самый большой риск 2024 года

Неопределенность — главный риск текущего года. И ситуация только усугубляется.

К такому выводу пришли эксперты в ходе круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

«Остается с нами некоторая степень неопределенности, но мы входили в прошлый 2023 год с еще большей степенью неопределенности», — заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский.

Неопределенность сейчас усиливает продолжительность войны, поскольку всем понятно, что война будет затяжной. «Плюс риск, что объемов международной помощи будет недостаточно. Хотя мы уже закладываем существенное сокращение объемов международной помощи на прогнозном горизонте», — рассказал Владимир Лепушинский.

Среди других рисков он назвал риски для экспортных коридоров, для энергетической системы, поскольку «не исключены новые атаки», возможно повторение блокады на границе со странами ЕС, сложная ситуация с миграционными процессами. «Есть множество сценариев, и не все хотелось бы озвучивать. Мы должны быть готовы и к негативным сценариям», — предупредил представитель НБУ.

Банкиры подстроились к потенциальным сценариям. «Рисков, конечно, много — мы живем в войне. Но экономика продолжает работать», — полна оптимизма директор по рынкам капитала Сенс Банка Татьяна Попович. «Мы видим усилия и президента, и правительства, направленные на импортозамещение военных технологий. Это очень положительно сказывается на валютном рынке. Созданы даже новые отрасли промышленности, которые должны изменить динамику импорта, должны выровнять платежный баланс», — ожидает заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу Коминбанка Сергей Хорьков.

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Исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук предупреждает, что финансовая помощь стран Запада будет уменьшаться, поэтому на первый план выходит способность Украины вести войну собственными ресурсами. «Вопрос восстановления отошел на второй план. Потому что непонятно, что отстраивать. Те города и предприятия, которые пострадали на подконтрольной территории, постепенно восстанавливаются. Речь сейчас идет об индивидуальных проектах с донорами. А чтобы было масштабное восстановление, нужно вернуть контроль над оккупированными и разрушенными территориями, и этого пока на горизонте не видно», — сказал Дмитрий Боярчук.

2024 год будет сложным, а 2025-й, возможно, еще сложнее. «Насчет 2024 года у нашего министра финансов были относительно спокойные ожидания, а в 2025-м есть очень большие риски, — сказал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский. — И, в конце концов, мы доходим до того, как обеспечить, чтобы в худшем сценарии все же пенсионеры не умирали от голода в условиях, когда мы уже чрезвычайно ограничены в ресурсах, чтобы защищать страну».

Речь идет о возникновении факторов дополнительной неопределенности. «Если есть худший сценарий — побеждает Трамп, и его модель прекращения войны за 24 часа предусматривает прекращение любой помощи Украине и принуждение нас к примирению с россией на условиях, неприемлемых для нашего общества, то это значит, что нам придется отбиваться самим. И вопрос в том, „самим“ вместе с другими странами G7, или они, включая ЕС, сложат ручки: „Украина пусть разбирается сама, а мы — мирные страны, которые не готовы с кем-то воевать“. Это риск в 2025 году», — предупредил Глеб Вышлинский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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