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Что будет с экономикой Украины в следующие три года и после войны — прогноз НБУ

Казна и Политика
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Что будет с экономикой Украины в следующие три года и после войны — прогноз НБУ
Что будет с экономикой Украины в следующие три года и после войны — прогноз НБУ
В 2023 году экономика вернулась к росту. Восстановление будет продолжаться и в последующие годы.
Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный во время пресс-брифинга относительно решений по монетарной политике.

Благодаря чему восстанавливалась экономика

«Экономика восстанавливалась на протяжении всего прошлого года благодаря высокой адаптивности бизнеса и населения к условиям войны и мягкой фискальной политике, поддерживаемой масштабным международным финансированием», — сообщил Пышный.
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По его словам, в IV квартале рост реального ВВП превысил ожидания прежде всего за счет более высоких урожаев поздних культур и развития альтернативных экспортных путей. Это стало основанием для улучшения оценки роста реального ВВП в целом за 2023 год — до 5,7%.

Что будет с экономикой страны дальше

Несмотря на войну, экономический рост будет продолжаться и дальше. В 2024 году реальный ВВП вырастет на 3,6% прежде всего благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне.
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В 2025—2026 годах рост экономики ускорится до 4−6% в год благодаря снижению рисков безопасности, что является основным предположением прогноза НБУ, улучшению потребительских и инвестиционных настроений, а также внедрению евроинтеграционных реформ.
В послевоенное время мягкая фискальная политика и дальше будет поддерживать экономику, в то же время дефицит бюджета существенно сократится благодаря укреплению внутренней ресурсной базы.

Справка Finance.ua:

  • правление Национального банка 25 января приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%;
  • Нацбанк ухудшил прогноз роста международных резервов с 44,7 млрд долларов до 40,4 млрд долларов по результатам 2024 года.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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