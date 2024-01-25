НБУ погіршив прогноз зростання міжнародних резервів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ погіршив прогноз зростання міжнародних резервів

64
НБУ погіршив прогноз зростання міжнародних резервів
НБУ погіршив прогноз зростання міжнародних резервів
Національний банк України погіршив прогноз зростання міжнародних резервів з 44,7 млрд доларів до 40,4 млрд доларів за результатами 2024 року.
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Завдяки зовнішній підтримці та послідовній політиці НБУ міжнародні резерви України у 2023 році зросли на 42% та сягнули 40,5 млрд доларів.

Читайте також: Скільки та від кого Україна отримала допомоги в 2023 році

Як зазначають у Нацбанку, міжнародна допомога залишатиметься основним джерелом припливу капіталу в країну й надалі.
«Незважаючи на затримки з надходженням міжнародної допомоги на початку року, очікується, що її ритмічність буде відновлена у найближчі місяці», — йдеться у повідомленні.
За базовим сценарієм прогнозу НБУ, Україна у 2024 році отримає близько 37 млрд доларів у вигляді зовнішніх кредитів і грантів.
Читайте також
У міру очікуваного зниження безпекових ризиків у наступні роки Україна відновлюватиме здатність до самостійного фінансування власних потреб, тож обсяги офіційного зовнішнього фінансування поступово зменшуватимуться (до близько 25 млрд доларів у 2025 році і 12 млрд доларів у 2026 році).
Водночас цієї допомоги вистачатиме для підтримання достатнього рівня міжнародних резервів.
Прогнозується, що їхній обсяг коливатиметься в межах 37−42 млрд доларів впродовж 2024−2026 років і буде достатнім для забезпечення курсової стійкості.

Довідка Finance.ua:

  • Якщо найближчими місяцями США та ЄС не нададуть Україні фінансової допомоги, країні доведеться вживати «болючих економічних заходів» і запустити «друкарський верстат». Про це виданню The Wall Street Journal розповіли українські чиновники та економісти.
  • Водночас голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев каже, що Україна накопичила достатній ресурс для того, щоби пройти перші місяці 2024 року без фінансової допомоги з боку західних союзників.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.