НБУ погіршив прогноз зростання міжнародних резервів — Finance.ua

НБУ погіршив прогноз зростання міжнародних резервів
Національний банк України погіршив прогноз зростання міжнародних резервів з 44,7 млрд доларів до 40,4 млрд доларів за результатами 2024 року.
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Завдяки зовнішній підтримці та послідовній політиці НБУ міжнародні резерви України у 2023 році зросли на 42% та сягнули 40,5 млрд доларів.
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Як зазначають у Нацбанку, міжнародна допомога залишатиметься основним джерелом припливу капіталу в країну й надалі.
«Незважаючи на затримки з надходженням міжнародної допомоги на початку року, очікується, що її ритмічність буде відновлена у найближчі місяці», — йдеться у повідомленні.
За базовим сценарієм прогнозу НБУ, Україна у 2024 році отримає близько 37 млрд доларів у вигляді зовнішніх кредитів і грантів.
У міру очікуваного зниження безпекових ризиків у наступні роки Україна відновлюватиме здатність до самостійного фінансування власних потреб, тож обсяги офіційного зовнішнього фінансування поступово зменшуватимуться (до близько 25 млрд доларів у 2025 році і 12 млрд доларів у 2026 році).
Водночас цієї допомоги вистачатиме для підтримання достатнього рівня міжнародних резервів.
Прогнозується, що їхній обсяг коливатиметься в межах 37−42 млрд доларів впродовж 2024−2026 років і буде достатнім для забезпечення курсової стійкості.
Довідка Finance.ua:
- Якщо найближчими місяцями США та ЄС не нададуть Україні фінансової допомоги, країні доведеться вживати «болючих економічних заходів» і запустити «друкарський верстат». Про це виданню The Wall Street Journal розповіли українські чиновники та економісти.
- Водночас голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев каже, що Україна накопичила достатній ресурс для того, щоби пройти перші місяці 2024 року без фінансової допомоги з боку західних союзників.
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