НБУ погіршив прогноз зростання міжнародних резервів — Finance.ua

НБУ погіршив прогноз зростання міжнародних резервів Сьогодні 15:39

НБУ погіршив прогноз зростання міжнародних резервів

Національний банк України погіршив прогноз зростання міжнародних резервів з 44,7 млрд доларів до 40,4 млрд доларів за результатами 2024 року.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Завдяки зовнішній підтримці та послідовній політиці НБУ міжнародні резерви України у 2023 році зросли на 42% та сягнули 40,5 млрд доларів.

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Як зазначають у Нацбанку, міжнародна допомога залишатиметься основним джерелом припливу капіталу в країну й надалі.

«Незважаючи на затримки з надходженням міжнародної допомоги на початку року, очікується, що її ритмічність буде відновлена у найближчі місяці», — йдеться у повідомленні.

За базовим сценарієм прогнозу НБУ, Україна у 2024 році отримає близько 37 млрд доларів у вигляді зовнішніх кредитів і грантів.

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У міру очікуваного зниження безпекових ризиків у наступні роки Україна відновлюватиме здатність до самостійного фінансування власних потреб, тож обсяги офіційного зовнішнього фінансування поступово зменшуватимуться (до близько 25 млрд доларів у 2025 році і 12 млрд доларів у 2026 році).

Водночас цієї допомоги вистачатиме для підтримання достатнього рівня міжнародних резервів.

Прогнозується, що їхній обсяг коливатиметься в межах 37−42 млрд доларів впродовж 2024−2026 років і буде достатнім для забезпечення курсової стійкості.

Довідка Finance.ua:

Якщо найближчими місяцями США та ЄС не нададуть Україні фінансової допомоги, країні доведеться вживати «болючих економічних заходів» і запустити «друкарський верстат». Про це виданню The Wall Street Journal розповіли українські чиновники та економісти.

Водночас голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев каже, що Україна накопичила достатній ресурс для того, щоби пройти перші місяці 2024 року без фінансової допомоги з боку західних союзників.

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