Экономические ожидания украинцев ухудшились: чего опасаются в 2024 году — Finance.ua

Экономические ожидания украинцев ухудшились: чего опасаются в 2024 году Сегодня 09:39

Экономические ожидания украинцев ухудшились: чего опасаются в 2024 году

В декабре 2023 года Индекс потребительских настроений украинцев уменьшился на 3,8 пункта и составил 77,1 п. Существенно уменьшился индекс ожидаемого развития экономики на протяжении пяти лет.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

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В декабре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы остался на уровне предыдущего месяца и составляет 122 п. Индекс инфляционных ожиданий снизился на 2,2 п. и составляет 182,1. Индекс девальвационных ожиданий снизился на 0,3 п. и составляет 150,2 п.

«Зимний период начинается с негативной динамики по всем ключевым показателям потребительских настроений. Несмотря на тот факт, что текущее положение населения Украины без существенных изменений, экономические ожидания и потребительские настроения в целом показывают негативную динамику. В наибольшей степени это касается среднесрочных экономических ожиданий (на протяжении ближайших 5 лет) — соответствующий индекс уменьшился на 13,2 пункта», — комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равно 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.

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