Бизнес существенно ухудшил ожидания в конце 2023 года — Finance.ua

Бизнес существенно ухудшил ожидания в конце 2023 года Сегодня 17:41 — Фондовый рынок

Бизнес существенно ухудшил ожидания в конце 2023 года

В декабре бизнес ухудшил оценки текущих результатов и перспектив своей деятельности. Неопределенность с продолжительностью боевых действий, риски неритмичности поступлений и недостаточности объемов международной помощи, рост расходов на логистику из-за блокирования границы, высокие цены на горючее, сужение инвестиционного спроса, нехватка квалифицированных кадров и ослабление спроса негативно повлияли на оценки участвующих предприятий всех секторов. ежемесячных опросах.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который каждый месяц рассчитывает Национальный банк, за исключением вынужденного перерыва в марте-мае 2022 года. В декабре 2023 года ИОДА снизился до 45.7 с 49.1 в ноябре.

Предприятия торговли после девяти месяцев положительных ожиданий ухудшили оценки своей деловой активности в результате сокращения объема импорта товаров из-за блокирования границы и снижения покупательной способности населения: секторальный индекс в декабре снизился до 46.9 с 50.9 в ноябре.

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Торговые компании ожидали уменьшения объемов товарооборота и закупки товаров для продажи, в то же время улучшили оценки по остаткам товаров для продажи.

Респонденты прогнозировали снижение темпов удорожания стоимости товаров, закупленных для продажи, а также настроены на дальнейшее уменьшение торговой маржи.

Предприятия промышленности второй месяц прогнозировали ухудшение результатов своей экономической деятельности, учитывая уменьшение объемов экспортно-импортных операций, рост расходов на логистику из-за блокирования границы и высокие цены на горючее: секторальный индекс в декабре снизился до 46.9 (в ноябре — 49.2).

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Респонденты продолжали ожидать увеличения, хотя и более низкими темпами, объемов произведенной продукции, в то же время прогнозировали уменьшение запасов сырья и материалов и объемов новых заказов на продукцию.

Оценки относительно остатков готовой продукции ухудшились, кроме того, усилились негативные оценки объемов новых экспортных заказов на продукцию, а также объемов незавершенного производства.

Предприятия сферы услуг усилили негативные оценки результатов своей текущей деятельности, учитывая логистические трудности с пересечением границы, высокие цены на горючее и слабый спрос: секторальный индекс составил 44.0 по сравнению с 48.4 в ноябре.

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В отличие от предыдущего месяца участники опроса ожидали уменьшения объема предоставляемых услуг и объема услуг в процессе выполнения, а также прогнозировали дальнейшее сокращение объема новых заказов.

Предприятия строительства несколько смягчили, но в третий раз подряд дали наиболее пессимистичные среди других секторов оценки экономических результатов своей деятельности, учитывая сезонное падение экономической активности, сужение инвестиционного спроса и нехватку квалифицированных кадров: секторальный индекс составил 42.1 (в ноябре — 40.6).

Респонденты сохранили ожидания относительно уменьшения, хотя и более низкими темпами, объемов строительства, закупки сырья и материалов, а также и далее прогнозировали сокращение объема новых заказов. Строители усилили негативные оценки закупки и повышения стоимости услуг подрядчиков, в то же время несколько смягчили пессимистичные прогнозы относительно их доступности.

Все участники опроса, кроме предприятий промышленности, прогнозировали замедление темпов роста закупочных цен, а также цен/тарифов на собственную продукцию/услуги.



На фоне сезонного замедления активности на рынке труда оценки занятости были неоднородными. Руководители предприятий большинства секторов продолжали ожидать сокращения общей численности работников, больше всего — в секторе строительства. В то же время предприятия торговли после двух месяцев негативных ожиданий были настроены на увеличение численности работников.

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