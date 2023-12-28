Требование МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу — Finance.ua

Требование МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу Сегодня 15:28 — Казна и Политика

Требование МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу

Кабинет Министров принял постановление о внесении изменений в Порядки, регулирующие предоставление финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Усовершенствованы порядки, согласно которым осуществляется реализация программ „Доступные кредиты 5−7-9%“, „Доступный финансовый лизинг 5−7-9%“ и „Доступный факторинг“», — говорится в сообщении.

Прежде всего сняты ограничения в получении государственной поддержки для предпринимателей:

которые перерегистрировались на подконтрольную территорию Украины, но не имеют возможности релокации бизнеса, однако своевременно выполняют обязательства по кредитным договорам и уплачивают налоги, сборы и обязательные платежи в госбюджет Украины;

которые зарегистрированы, в частности, на территориях Херсонской (в том числе город Херсон), Николаевской и Днепропетровской областей, для которых уже определена дата завершения боевых действий и временной оккупации, но дата еще не внесена в Перечень территорий активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы.

Кроме того, с целью выполнения договоренностей с МВФ предусмотрено сфокусировать Программу 5−7-9% исключительно на микро-, малых и средних предприятиях.

Напомним, банки активизировали кредитование бизнеса и населения, отмечено в декабрьском отчете НБУ о финансовой стабильности.

Финансовый сектор работал в благоприятных условиях, со значительно выше ожидаемого приростом ВВП и замедлением инфляции. Учетная ставка снижалась, но оставила привлекательными гривневые сбережения. Переход к управляемой гибкости обменного курса прошел успешно, не вызвав рисков для валютного рынка и финансового сектора. Впрочем, полномасштабная война остается ключевым риском.

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