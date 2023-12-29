Регистрация бизнеса — сколько нужно платить в 2024 году — Finance.ua
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Регистрация бизнеса — сколько нужно платить в 2024 году

Личные финансы
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Регистрация бизнеса — сколько нужно платить в 2024 году
Регистрация бизнеса — сколько нужно платить в 2024 году
Административный сбор и плата за получение сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований будут взиматься в размере от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который определен законом на 1 января 2024 года, в котором подаются соответствующие документы для регистрации или запроса на получение сведений из реестра. Эти суммы округляются до ближайших 10 гривен.
Об этом пишут Новости. Live по ссылке на Южное межрегиональное управление Министерства юстиции.
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Прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный на 1 января 2024 года, составляет 3028 гривен.
Регистрация бизнеса — сколько нужно платить в 2024 году
Не предусмотрено взимание административного сбора за государственную регистрацию в следующих случаях:
  • внесение изменений в информацию о профессиональных союзах, их организациях или объединениях;
  • изменения в информации о юридическом лице, физическом лице — предпринимателе и общественном формировании, которое не является юридическим лицом, включая изменения в уставных документах, связанные с их адаптацией к требованиям законов;
  • изменения в информации о юридических лицах и их документах, связанных с административно-территориальной реформой Украины, а также изменения адреса юридического лица или места жительства физического лица через переименование улиц, площадей и т. п.
Если законами определен срок адаптации, административный сбор не взимается при внесении изменений в определенный этими законами срок.
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Если в государственной регистрации отказано, административный сбор не возвращается. В случае, если заявитель повторно подает документы для регистрации в течение месяца после отказа, административный сбор не взимается.
Напомним, в Украине готовят пересмотр упрощенной системы налогообложения, то есть в том числе и правил для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Среди прочего планируется перекроить распределение ФЛП по группам и ввести дифференцированные налоговые ставки для разных видов деятельности. Правда, произойдет такая реформа в ближайшее время.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам:
Novyny.live
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