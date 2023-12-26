Инвестиционная привлекательность Украины: что об этом думает бизнес (инфографика) — Finance.ua
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Инвестиционная привлекательность Украины: что об этом думает бизнес (инфографика)

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Инвестиционная привлекательность Украины: что об этом думает бизнес (инфографика)
Инвестиционная привлекательность Украины: что об этом думает бизнес (инфографика)
Интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности Украины незначительным образом снизился в 2023 году — до 2,44 балла из 5 возможных (2,48 балла во второй половине 2022 года). Таковы результаты новой волны исследования, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией при аналитической поддержке Gradus Research.
Несмотря на то, что оценка СЕО членских компаний Ассоциации текущего состояния инвестиционного климата в 2023 году остается преимущественно негативной, количество топ-менеджеров, считающих, что новые инвестиции в Украину будут выгодными, выросло почти вдвое.
Инвестиционная привлекательность Украины: что об этом думает бизнес (инфографика)
На данный момент большинство, а именно 84% опрошенных директоров членских компаний Ассоциации считают инвестклимат неблагоприятным. Впрочем, среди них уменьшилось количество респондентов, считающих его крайне неблагоприятным — с 37% до 24%. Нейтрально оценивают текущий инвестклимат 7% топ-менеджеров и еще 9% считают его скорее благоприятным.
Инвестиционная привлекательность Украины: что об этом думает бизнес (инфографика)
Несмотря на войну, 32% считают, что новым инвесторам будет выгодно заходить в Украину (год назад так считали 17% респондентов). При этом 57% опрошенных компаний, уже присутствующих на украинском рынке, собираются инвестировать в Украину во время войны, а 79% готовы присоединяться к процессу восстановления.

Что именно портит инвестклимат

Главными отрицательными факторами остается вторжение россии на территорию Украины и коррупция в государстве.
Инвестиционная привлекательность Украины: что об этом думает бизнес (инфографика)
Среди положительных факторов чаще всего выделяют следующие:
  • Статус кандидата на вступление в ЕС
  • Дерегуляционные инициативы
  • Диджитализация государственных услуг
  • Отмена пошлин и квот на украинский экспорт ЕС и ряд других стран
  • Транспортный безвиз с ЕС

Прогнозы на будущее

Оценка динамики инвестклимата за прошлый год остается сдержанной. Почти половина респондентов, а именно 48% отмечают ухудшение инвестиционного климата, 39% считают, что существенных изменений не произошло, и 13% считают, что инвестклимат улучшился. В течение следующих шести месяцев 38% ожидают дальнейшего ухудшения ситуации, а 48% считают, что инвестклимат не претерпит существенных изменений. В то же время 14% топ-менеджеров прогнозируют улучшение ситуации в первой половине 2024 года.
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Полномасштабная военная агрессия россии против Украины продолжает возглавлять перечень факторов негативного влияния на инвестиционный климат, на втором и третьем местах — коррупция и слабая судебная система. Среди позитивных изменений бизнес-лидеры оценили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, дерегуляционные инициативы и диджитализацию государственных услуг.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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