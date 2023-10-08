Куда лучше не вкладывать средства: известный инвестор дал совет — Finance.ua

Куда лучше не вкладывать средства: известный инвестор дал совет Сегодня 10:00 — Личные финансы

Куда лучше не вкладывать средства: известный инвестор дал совет

Билл Гросс, известный инвестор и основатель компании Pacific Investment Management Co., считает американские акции и облигации невыгодными инструментами для инвестирования в текущих условиях.

Об этом пишет Bloomberg.

«Я бы избегал акций и бондов в плане будущей суммарной доходности», — написал он в очередном инвестиционном прогнозе, который цитирует Bloomberg.

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В то же время инвестор рекомендует рассмотреть арбитраж по слиянию — то есть ставки на рост или снижение котировок бумаг компаний, участвующих в слияниях и поглощениях. В частности, он назвал перспективными акции Activision Blizzard, которую покупает Microsoft Corp., и Capri Holdings, находящуюся в процессе поглощения со стороны компании Tapestry.

Свой пессимизм по поводу фондового рынка Гросс объясняет тем, что котировки бумаг компаний выглядят переоцененными на фоне растущей доходности госбондов с учетом ожидаемой корпоративной прибыли.

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Рынок облигаций также не вызывает у Гросса особого оптимизма, поскольку он считает, что Федрезерв не сможет резко снизить процентные ставки в ближайшее время, поскольку инфляция вряд ли опустится ниже 3% целевого значения в 2%.

«Лично я не верю, что Пауэлл (председатель Федеральной резервной системы) захочет или сможет существенно снизить краткосрочные процентные ставки с учетом того, что будущее обещает инфляцию в 3%», — написал он.

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