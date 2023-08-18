НКЦБФР включила в список ненадежных инвестпроектов 18 компаний — Finance.ua

НКЦБФР включила в список ненадежных инвестпроектов 18 компаний Сегодня 09:48 — Личные финансы

НКЦБФР включила в список ненадежных инвестпроектов 18 компаний

НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) сообщила об обновлении списка сомнительных инвестиционных проектов — в него включили еще 18 компаний.

Такие компании утверждают, что привлекают средства с целью якобы инвестирования, в частности в криптпроекты, оперируя цифровыми активами. Как правило, для граждан это заканчивается полной или частичной утратой активов.

Как отметил член комиссии Ираклий Барамия, офисы таких компаний часто находятся на территории Украины, однако они могут обмануть не только граждан Украины, но и граждан страны ЕС, США.

Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».

Недавно он был дополнен следующими сомнительными проектами:

Кто попадает в этот список

Список НКЦБФР содержит проекты, представляемые потенциальным жертвам как известные и успешные финансовые компании, якобы имеющие большой опыт в сфере инвестиций и отличную деловую репутацию, но на самом деле они фиктивные.

Перечень включает проекты, подпадающие под признаки мошеннических:

якобы работающие на рынке Форекс или с другими финансовыми активами;

проекты, вводящие в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями;

проекты, предоставляющие сверхбольший процент кешбэка по выданным подарочным сертификатам (как B2Bjewelry).

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