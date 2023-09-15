Стоит ли инвестировать в землю — мнение эксперта Сегодня 08:00 — Казна и Политика

Стоит ли инвестировать в землю — мнение эксперта

Официальный рынок сельскохозяйственной земли заработал 1 июля 2021 года. Это был революционный шаг, ведь до того момента Украина оставалась единственной страной Европы, где не было открытого земельного рынка. Так стоит ли инвестировать в землю?

«Земля фактически стала альтернативой недвижимости в портфеле украинского инвестора, потому что у нее гораздо лучше перспективы роста стоимости, а главное, значительно более низкие риски разрушения. Среди наших клиентов нет ни одного кейса, когда кто-то купил землю до 24 февраля и захотел ее продать с возобновлением работы реестров. Земля показала чрезвычайную стрессоустойчивость. Когда в августе прошлого года падение ВВП фиксировались на уровне 30%, в среднем цена на землю снизилась на 5−10%. А если брать ситуацию на сегодня, то за 2023 год все игроки рынка фиксируют рост стоимости земли на уровне 15−20%», — объясняет СЕО и соучредитель компании «Твой круг» Андрей Усенко.

По его словам, такой уникальной возможности для инвестора больше не повторится никогда. У земли есть одни из лучших перспектив капитализации сегодня среди всех доступных украинских активов. К тому же, инвестиции в землю имеют довольно низкий порог входа — от 5 тыс. долл.

«Опираясь на опыт земельных реформ наших европейских соседей, в среднем земля растет в цене на 20−25% в год. В Украине во время военного положения, со всеми возможными и невозможными ограничениями уже есть за два года до 20% прироста. Поэтому есть все шансы по окончании полномасштабной войны получить мощное ускорение. Согласно нашим сдержанно-оптимистическим прогнозам в перспективе ближайших 4−6 лет можно рассчитывать на удвоение стоимости земли», — говорит Андрей Усенко.

Земля также имеет свою привлекательность по сравнению с другими доступными активами из-за минимальных рисков.

«Это реальный актив в собственности, в отличие от крипты. В отличие от недвижимости (земля по определению — это тоже недвижимое имущество, здесь подразумеваются квартиры/дома или коммерческая недвижимость. — Ред.), ему не грозит разрушение. Ему не свойственна волатильность фондовых рынков. Украинский агросектор в фокусе внимания всего мирового сообщества, потому что является опорной конструкцией в мировой продовольственной безопасности. А это означает беспрецедентную поддержку отрасли», — обращает внимание Андрей Усенко.

По словам коммерческого директора компании «Твой Круг» Егора Лесничего, после старта рынка земли в нее вкладывались в основном предприниматели — владельцы среднего и крупного бизнеса. И их доминантная позиция сохранялась около полугода.

После повторного запуска рынка в июне 2022 года существенно возросла доля айтишников, количество предпринимателей, наоборот, сократилось.

Сейчас же самая большая доля покупки земли приходится и на предпринимателей, и на айтишников, но они размылись другими категориями.

Кроме земли, уверены эксперты, привлекательным активом для инвесторов являются отечественные агрокомпании. Яркий пример: EBITDA (прибыль компании без расходов по процентам, налогам и амортизации. — Ред.) отечественных агрогигантов МХП и Kernel в 2021 году, то есть до полномасштабной войны, превысила аналогичный у SpaceX Илона Маска.

Ограничения и вызовы, с которыми сталкиваются украинские аграрии после 24 февраля, болезненным эхом отзываются по всему миру. От успешного преодоления этих вызовов без преувеличения зависит жизнь миллионов людей на планете. Мир не должен допустить, чтобы на рынке снизилась продукция из Украины, и будет применять все возможные политические рычаги влияния для решения этих вопросов.

Но и бизнес должен менять свои подходы. За неимением возможностей экспорта нужно сосредоточиться на переработке. Так, по словам Владимира Нагорного из МХП, компания впервые начнет переработку рапса и будет наращивать мощности по переработке подсолнечника, тогда как часть кукурузы будет перерабатываться на биогаз.

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