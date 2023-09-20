Зеленский призвал Трампа обнародовать его «мирный план» — Finance.ua

Зеленский призвал Трампа обнародовать его «мирный план» Сегодня 12:41 — Казна и Политика

Зеленский призвал Трампа обнародовать его «мирный план»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа публично поделиться своими «мирными планами», если у бывшего президента США есть способ покончить с войной между Украиной и россией.

Об этом Зеленский сказал в интервью журналисту CNN Вольфу Блицеру.

При этом президент подчеркнул, что для Украины любой мирный план, предусматривающий отказ от оккупированных территорий, неприемлем.

«Так что, если идея состоит в том, как забрать часть нашей территории и отдать путину, это не формула мира», — заявил Зеленский.

Ранее Дональд Трамп отказался сказать, кто должен победить в войне россии против Украины, заявив, что хочет прекратить кровопролитие.

«И я сделаю это через 24 часа», — заявил бывший президент США.

Позже отвечая на вопрос о том, позволит ли это соглашение путину сохранить землю, которую он захватил, Трамп сказал: «Нет, нет. Я бы заключил справедливое соглашение для всех. Нет, я бы сделал это справедливо».

Трампа также спросили, будет ли это победой для путина.

«Вы знаете, это то, о чем можно было договориться. Потому что были определенные части, Крым и другие части страны. Поэтому они могли заключить соглашение там, где сейчас территория меньше, чем уже захваченная россией, честно говоря», — уверен экс-глава. Белого дома.

Как пишет CNN, поездка Зеленского в Организацию Объединенных Наций происходит в тот момент, когда Украина сталкивается с критикой расходов в США из-за поддержки войны.

Республиканская партия США откровенно враждебно воспринимает предоставление Украине какой-либо дополнительной военной помощи, и не известно, захочет ли спикер Палаты представителей Кевин Маккарти подписать дополнительное финансирование.

Зеленский сказал, что планирует встретиться с Маккарти в ходе поездки в Вашингтон. Также в ходе визита запланирована его встреча с президентом США Джо Байденом.

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Отвечая на вопрос о тех, кто скептически относится к предоставлению Украине большего финансирования, Зеленский сказал, что тем, кто не видел войны вблизи, трудно сравнивать внутренние проблемы, такие как гражданские права или энергетика, с экзистенциальной угрозой, с которой сталкивается страна, которую атакуют.

«Так трудно понять, когда ты на войне, а когда не на войне», — сказал Зеленский.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден во время выступления на общих дебатах 78-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что вместе с союзниками и партнерами США продолжат поддерживать Украину и не позволят россии раздробить ее. Он считает неприемлемым возможность пойти на уступки россии, касающиеся оккупированных территорий для быстрого завершения войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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