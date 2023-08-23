Зеленский назвал компании, готовые инвестировать в освобожденный Крым — Finance.ua

Зеленский назвал компании, готовые инвестировать в освобожденный Крым Сегодня 17:36

Зеленский назвал компании, готовые инвестировать в освобожденный Крым

Крупные международные компании готовы зайти в Крым после его деоккупации. Об этом сказал в среду в Киеве президент Украины Владимир Зеленский, открывая 3-й саммит Крымской платформы.

«У нас уже есть поддержка бизнесов международного, национального, локального украинского уровня, которые готовы зайти в Крым и начать работать сразу после деоккупации. Это мощные бренды международных гостиничных сетей, авиакомпании, банковские бизнесы, технологические и телекоммуникационные компании, промышленные компании», — сказал он.

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«Крым станет частью глобальной экономики. И сегодня мы делаем первый такой экономический шаг. Мы подписываем первый документ с компаниями, готовыми прийти в Крым при Украине. Это открытый документ, открытый для присоединения любых других честных бизнесов», — отметил президент.

По его словам, готовность инвестировать в Крым проявили такие компании как SkyUp, JoinUp, Vodafone, Luxoft, SoftServe, Genesys, Sigma Software, Edem, «Окко», Lifeсell, Nokia, Hayat Ukraine, EPAM, FOZZY и т. д.

Они, сказал Зеленский, будут строить в Крыму вместе с другими компаниями настоящую, нормальную, современную, свободную экономическую жизнь.

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