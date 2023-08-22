В Раде зарегистрировали документ о восстановлении Крыма после деоккупации — Finance.ua

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В Раде зарегистрировали документ о восстановлении Крыма после деоккупации

Казна и Политика
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В Раде зарегистрировали документ о восстановлении Крыма после деоккупации
В Раде зарегистрировали документ о восстановлении Крыма после деоккупации
В Верховной Раде зарегистрирован проект заявления о приоритетных направлениях государственной политики в сфере деоккупации, реинтеграции и восстановления АР Крым и Севастополя.
Об этом сообщило представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым в Телеграме.
«На прошлой неделе Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и группа народных депутатов из разных фракций предложили принять Заявление Верховной Рады о приоритетных направлениях государственной политики Украины в сфере деоккупации, реинтеграции и восстановления Автономной Республики Крым и города Севастополь. К подготовке проекта заявления присоединилось также Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым», — говорится в сообщении.
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В основу документа текста легли экспертные наработки по приоритетным шагам государства после деоккупации Крыма, Стратегия экономического восстановления Крыма и Стратегия когнитивной деоккупации Крыма, разработанные в течение последнего года, отметили в представительстве.
Ранее президент анонсировал политику трансформации для украинских городов. Для каждого региона, города и громады Украины нужна своя визионерская политика трансформации. Это касается и каждого освобожденного от российской оккупации региона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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