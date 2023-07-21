Украина хочет создать свою Кремниевую долину в Крыму — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина хочет создать свою Кремниевую долину в Крыму

23
Украина хочет создать свою Кремниевую долину в Крыму
Украина хочет создать свою Кремниевую долину в Крыму
У президента Украины Владимира Зеленского есть идея создать украинскую Кремниевую долину в Крыму.
Об этом в интервью Vector сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
«У президента есть идея в Крыму построить проект, похожий на Долину, — с супертехнологичным университетом, компаниями, работающими там круглый год, и т. д.», — отметил Федоров.
Министр также отметил, что хотел бы, чтобы вся страна стала Кремниевой долиной.
«Подобные ей кластеры будут появляться, если мы будем правильно формировать политику, а еще — когда победим, решим вопросы безопасности и сможем инфраструктурно развиваться», — добавил он.
Кремниевая долина — это мировой центр высокотехнологичных компаний, расположенный в штате Калифорния (США), обозначающий южную часть территории залива Сан-Франциско. Своеобразным интеллектуальным центром Долины стал Стэнфордский университет. Также этот регион иногда ошибочно называют «Силиконовой долиной», путая английские слова silicon и silicone.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.