Украина хочет создать свою Кремниевую долину в Крыму — Finance.ua

Украина хочет создать свою Кремниевую долину в Крыму Сегодня 18:37

Украина хочет создать свою Кремниевую долину в Крыму

У президента Украины Владимира Зеленского есть идея создать украинскую Кремниевую долину в Крыму.

Об этом в интервью Vector сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

«У президента есть идея в Крыму построить проект, похожий на Долину, — с супертехнологичным университетом, компаниями, работающими там круглый год, и т. д. », — отметил Федоров.

Министр также отметил, что хотел бы, чтобы вся страна стала Кремниевой долиной.

«Подобные ей кластеры будут появляться, если мы будем правильно формировать политику, а еще — когда победим, решим вопросы безопасности и сможем инфраструктурно развиваться», — добавил он.

Кремниевая долина — это мировой центр высокотехнологичных компаний, расположенный в штате Калифорния (США), обозначающий южную часть территории залива Сан-Франциско. Своеобразным интеллектуальным центром Долины стал Стэнфордский университет. Также этот регион иногда ошибочно называют «Силиконовой долиной», путая английские слова silicon и silicone.

УНІАН По материалам:

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