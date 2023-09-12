В случае затяжной войны экономику придется перевести на «военные рельсы», — Зеленский — Finance.ua
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В случае затяжной войны экономику придется перевести на «военные рельсы», — Зеленский

Казна и Политика
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Президент Владимир Зеленский заявил, что «морально» готов к тому, что экономику Украины придется переводить на «военные рельсы», если война на истощение затянется, а поддержка со стороны союзников будет ослабевать.
Об этом глава государства рассказал в интервью The Economist.
Он отметил, что затяжная война станет для Украины развилкой. Страна потеряет больше людей. Причем как на фронте, так и в результате эмиграции.
«Для войны на истощение потребуется «полностью милитаризованная экономика». Правительству придется донести эту перспективу до своих граждан, говорит Зеленский, не уточняя, каким образом. (…) Спустя почти 19 месяцев после начала войны президент заявил, что он «морально» «готов к переходу (экономики на «военные рельсы» — ред.). Но он будет обсуждать эту идею со своим народом только в том случае, если слабость в глазах его западных союзников станет «тенденцией», — говорится в материале.
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Справка Finance.ua:

  • более половины опрошенных компаний, а именно 58%, прогнозируют положительную динамику развития своего бизнеса в 2024 году. Таковы выводы опроса Европейской Бизнес Ассоциации «Прогнозы бизнеса на 2024 год»;
  • в прошлом году таких было 47%. Результаты этого года демонстрируют положительный тренд осторожного улучшения настроений и прогнозов топ-менеджеров членских компаний Ассоциации.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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