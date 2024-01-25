В НБУ рассказали, какие изменения ждут финансовый рынок после запуска открытого банкинга — Finance.ua

В НБУ рассказали, какие изменения ждут финансовый рынок после запуска открытого банкинга Сегодня 14:00 — Казна и Политика

В НБУ рассказали, какие изменения ждут финансовый рынок после запуска открытого банкинга

С 1 августа 2025 г. банки должны предоставить возможность каждому участнику рынка, получившему разрешение регулятора на предоставление услуги по инициированию платежной операции и/или предоставление сведений со счетов, подключаться к интерфейсам банковских сервисов. Это будет способствовать предоставлению более качественных, доступных и безопасных платежных услуг пользователям.

Заместитель главы НБУ Алексей Шабан рассказал , какие изменения ждут финансовый рынок после запуска открытого банкинга.

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В настоящее время НБУ, участники финансового рынка и ассоциации совместно работают над разработкой технических спецификаций АРІ, основанных на спецификациях Berlin Group.

После их тестирования, утверждения и опубликования Национальным банком, а также принятия соответствующих нормативно-правовых актов, банки и другие участники экосистемы открытого банкинга обязаны будут разработать собственные API.

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Безопасность платежей

Любая информация будет предоставляться банками другим участникам рынка только после пользовательского согласия на доступ к информации о его счетах.

Именно пользователь будет определять, какую информацию и в каком объеме предоставлять, а также сможет отозвать свое согласие в любой момент.

«Большое внимание будет уделено безопасности платежей и защите персональных данных клиента. Ужесточенные требования к информационной безопасности будут едиными для всех участников рынка и будут контролироваться Национальным банком. Будут задействованы усиленные меры безопасности, такие как безопасные протоколы проверки подлинности, шифрование данных и управление согласием, чтобы гарантировать защиту данных пользователей и их использование только с согласия», подчеркнул Алексей Шабан.

Что это даст

Открытый банкинг предполагает структурированный и безопасный обмен данными между поставщиками платежных услуг через открытые API. Ключевым преимуществом такого обмена является предоставление возможности пользователям финансовых услуг выбирать удобный и современный способ использования своих счетов, а для бизнеса — наладить взаимовыгодное сотрудничество, получить больше возможностей для развития своих решений.

Введение открытого банкинга будет полезно для конечных пользователей платежных услуг — для физических лиц и бизнеса.

Напомним, по словам Андрея Пышного, Национальный банк работает над введением в Украине мгновенных платежей на основе СЭП НБУ, которые должны стать основой будущей трансформации платежной сферы. Как отметил Пышный, эту работу планируется завершить к концу I квартала 2025 года. Уже с 2024 г. платежные операции станут более быстрыми, ведь с 1 апреля 2024 г. участники СЭП должны зачислять средства на счет получателя в течение 1 часа.

Справка Finance.ua:

Министерство финансов опровергает информацию, что Национальная стратегия доходов Украины предусматривает налогообложение любых переводов на банковские карты украинцев. Некорректные выводы по этому вопросу могли быть сделаны на основе информации из раздела 4.3.1 «Реформа упрощенной системы налогообложения»:

«Все доходы физических лиц, полученные за рамками предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом Украины».

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