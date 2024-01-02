Мінфін надав роз’яснення щодо чуток про податок на переказ з картки на картку — Finance.ua

Мінфін надав роз’яснення щодо чуток про податок на переказ з картки на картку Сьогодні 15:00 — Фінтех і Картки

Мінфін надав роз’яснення щодо чуток про податок на переказ з картки на картку

Міністерство фінансів спростовує інформацію, що Національна стратегія доходів України передбачає оподаткування будь-яких переказів на банківські картки українців.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Національна стратегія доходів України — це комплексний та структурований документ, який потрібно читати уважно. Будь-який захід, що планується до впровадження підкріплено описом проблематики, як обґрунтування необхідності кожної реформи. Наголошуємо, що у тексті Нацстратегії відсутні заходи щодо оподаткування надходжень на картку фізичної особи», — сказано в повідомленні.



Некоректні висновки з цього питання могли бути зроблені на основі інформації з розділу 4.3.1 «Реформа спрощеної системи оподаткування»:

«Всі доходи фізичних осіб, отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом України».

Насправді це означає, що:

1. В тексті відсутні слова про «будь-які надходження на картку фізособи»;

2. Фраза про вимоги щодо «оподаткування доходів, отриманих поза межами підприємницької діяльності», відображає загальні принципи оподаткування, які вже і так існують в діючому податковому законодавстві (в розділі IV чинної редакції Податкового кодексу України).

«Важливо зауважити: будь-яка реформа податкової політики вимагає напрацювання детальних змін до податкового законодавства. Жодна фундаментальна реформа (особливо така складна, як зміна правил оподаткування доходів фізичних осіб) просто неможлива без обговорень з громадськістю, бізнесом, відповідними органами влади. Більше того, як зазначено в Нацстратегії, подібні зміни можуть бути запроваджені не раніше року, наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо забезпечення конфіденційності та захисту даних в системах ДПС (в тому числі інформації, одержаної від платників податків та податкових агентів)», — додали в Мінфіні.



До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.