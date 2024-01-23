НБУ обновил лицензирование инкассаторских компаний: что изменилось — Finance.ua

НБУ обновил лицензирование инкассаторских компаний: что изменилось Сегодня 11:00 — Фондовый рынок

НБУ обновил лицензирование инкассаторских компаний: что изменилось

НБУ обновил порядок лицензирования юридических лиц, которые намерены осуществлять деятельность по инкассации средств, перевозке валютных и других ценностей, обработке и хранению наличных денег.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Читайте также Какие кредиты брали бизнес и население в декабре — статистика НБУ

Это обусловлено изменениями в законодательстве, вступившими в силу с 1 января 2024 года.

Теперь компании на основании лицензии Национального банка на осуществление операций с наличными имеют право осуществлять следующие виды деятельности:

1) инкассация средств, перевозка валютных и других ценностей;

2) обработка и хранение наличных денег.

Компания имеет право осуществлять любой из указанных видов деятельности или оба одновременно в соответствии с представленными документами.

Читайте также НБУ оценил влияние отмены праздничных дней во время войны на экономику Украины

Кроме того, регулятор в частности:

ужесточил требования к финансовому состоянию компании, которая планирует осуществлять деятельность в пределах, предусмотренных лицензией;

расширил требования к безупречной деловой репутации компании, ее руководителей, владельцев существенного участия, главного бухгалтера, руководителей подразделений инкассации и обработки и хранения наличных денег;

установил порядок выдачи лицензии на осуществление сделок с наличными, остановки, возобновления и отклика такой лицензии, а также порядок предоставления, остановки, обновления, прекращения вида деятельности по инкассации средств, перевозке валютных и других ценностей и/или обработке и хранению наличных;

предусмотрел упрощенный порядок переоформления лицензий юридическим лицам, которые по состоянию на 01 января 2024 года осуществляли инкассацию средств, перевозку валютных и других ценностей, обработку и хранение наличных.

Такие нормы содержит постановление Правления Национального банка Украины от 18 января 2024 № 10 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам лицензирования юридических лиц», которое вступает в силу с 23 января 2024 года.

По состоянию на 01 января 2024 года лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации имели 11 юридических лиц.

Справка Finance.ua:

Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным Национального банка, в декабре вырос на 0,2% до 997,684 млрд гривен.

Объем гривневых кредитов юридическим лицам за отчетный месяц вырос на 0,1% до 516,425 млрд гривен. Объем кредитов, выданных бизнесу в иностранной валюте, вырос на 2,4% до 241,078 млрд гривен.

Объем кредитов, выданных населению, за отчетный период сократился на 2,1% до 221,832 млрд гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.