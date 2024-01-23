НБУ обновил лицензирование инкассаторских компаний: что изменилось — Finance.ua
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НБУ обновил лицензирование инкассаторских компаний: что изменилось

Фондовый рынок
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НБУ обновил лицензирование инкассаторских компаний: что изменилось
НБУ обновил лицензирование инкассаторских компаний: что изменилось
НБУ обновил порядок лицензирования юридических лиц, которые намерены осуществлять деятельность по инкассации средств, перевозке валютных и других ценностей, обработке и хранению наличных денег.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
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Это обусловлено изменениями в законодательстве, вступившими в силу с 1 января 2024 года.
Теперь компании на основании лицензии Национального банка на осуществление операций с наличными имеют право осуществлять следующие виды деятельности:
  • 1) инкассация средств, перевозка валютных и других ценностей;
  • 2) обработка и хранение наличных денег.
Компания имеет право осуществлять любой из указанных видов деятельности или оба одновременно в соответствии с представленными документами.
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Кроме того, регулятор в частности:
  • ужесточил требования к финансовому состоянию компании, которая планирует осуществлять деятельность в пределах, предусмотренных лицензией;
  • расширил требования к безупречной деловой репутации компании, ее руководителей, владельцев существенного участия, главного бухгалтера, руководителей подразделений инкассации и обработки и хранения наличных денег;
  • установил порядок выдачи лицензии на осуществление сделок с наличными, остановки, возобновления и отклика такой лицензии, а также порядок предоставления, остановки, обновления, прекращения вида деятельности по инкассации средств, перевозке валютных и других ценностей и/или обработке и хранению наличных;
  • предусмотрел упрощенный порядок переоформления лицензий юридическим лицам, которые по состоянию на 01 января 2024 года осуществляли инкассацию средств, перевозку валютных и других ценностей, обработку и хранение наличных.
Такие нормы содержит постановление Правления Национального банка Украины от 18 января 2024 № 10 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам лицензирования юридических лиц», которое вступает в силу с 23 января 2024 года.
По состоянию на 01 января 2024 года лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации имели 11 юридических лиц.

Справка Finance.ua:

  • Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным Национального банка, в декабре вырос на 0,2% до 997,684 млрд гривен.
  • Объем гривневых кредитов юридическим лицам за отчетный месяц вырос на 0,1% до 516,425 млрд гривен. Объем кредитов, выданных бизнесу в иностранной валюте, вырос на 2,4% до 241,078 млрд гривен.
  • Объем кредитов, выданных населению, за отчетный период сократился на 2,1% до 221,832 млрд гривен.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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