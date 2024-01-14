НБУ оценил влияние отмены праздничных дней во время войны на экономику Украины — Finance.ua
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НБУ оценил влияние отмены праздничных дней во время войны на экономику Украины

Казна и Политика
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НБУ оценил влияние отмены праздничных дней во время войны на экономику Украины
НБУ оценил влияние отмены праздничных дней во время войны на экономику Украины
Отмена праздничных дней после начала войны несколько притормозила падение экономики Украины в 2022 году. В то же время сейчас этот фактор не является определяющим и важным.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Если посчитать механистически, то праздничные дни, которые мы пока не празднуем, составляют примерно 4,5% от количества рабочих дней. Но нельзя сказать, что именно на такую ​​сумму, на такой уровень увеличивается ВВП, потому что, во-первых, определенная часть бизнеса работает даже больше в праздничные дни, например сфера обслуживания», — сказал он.
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Кроме того, работа в праздничные дни касается, прежде всего, государственного сектора.
«Бизнес свободен определять график своей работы самостоятельно, и не все компании действительно придерживаются установленных государством правил», — пояснил замглавы НБУ.
Николайчук также отметил, что в 2023 году уже нет эффекта базы сравнения.
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«Это был тот фактор, который обусловил снижение негативного эффекта на ВВП в 2022 году. Поэтому он не является каким-то определяющим и важным», — добавил он.
Напомним, принятый Верховной Радой в марте 2022 года закон существенно изменил трудовое законодательство, поскольку во время военного положения вводятся ограничения прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией. Закон отменил все праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде (КЗоТ).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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