НБУ оценил влияние отмены праздничных дней во время войны на экономику Украины — Finance.ua

НБУ оценил влияние отмены праздничных дней во время войны на экономику Украины
Отмена праздничных дней после начала войны несколько притормозила падение экономики Украины в 2022 году. В то же время сейчас этот фактор не является определяющим и важным.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Если посчитать механистически, то праздничные дни, которые мы пока не празднуем, составляют примерно 4,5% от количества рабочих дней. Но нельзя сказать, что именно на такую сумму, на такой уровень увеличивается ВВП, потому что, во-первых, определенная часть бизнеса работает даже больше в праздничные дни, например сфера обслуживания», — сказал он.
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Кроме того, работа в праздничные дни касается, прежде всего, государственного сектора.
«Бизнес свободен определять график своей работы самостоятельно, и не все компании действительно придерживаются установленных государством правил», — пояснил замглавы НБУ.
Николайчук также отметил, что в 2023 году уже нет эффекта базы сравнения.
«Это был тот фактор, который обусловил снижение негативного эффекта на ВВП в 2022 году. Поэтому он не является каким-то определяющим и важным», — добавил он.
Напомним, принятый Верховной Радой в марте 2022 года закон существенно изменил трудовое законодательство, поскольку во время военного положения вводятся ограничения прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией. Закон отменил все праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде (КЗоТ).
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