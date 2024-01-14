НБУ оценил влияние отмены праздничных дней во время войны на экономику Украины — Finance.ua

НБУ оценил влияние отмены праздничных дней во время войны на экономику Украины Сегодня 16:09 — Казна и Политика

НБУ оценил влияние отмены праздничных дней во время войны на экономику Украины

Отмена праздничных дней после начала войны несколько притормозила падение экономики Украины в 2022 году. В то же время сейчас этот фактор не является определяющим и важным.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью агентству « Интерфакс-Украина ».

«Если посчитать механистически, то праздничные дни, которые мы пока не празднуем, составляют примерно 4,5% от количества рабочих дней. Но нельзя сказать, что именно на такую ​​сумму, на такой уровень увеличивается ВВП, потому что, во-первых, определенная часть бизнеса работает даже больше в праздничные дни, например сфера обслуживания», — сказал он.

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Кроме того, работа в праздничные дни касается, прежде всего, государственного сектора.

«Бизнес свободен определять график своей работы самостоятельно, и не все компании действительно придерживаются установленных государством правил», — пояснил замглавы НБУ.

Николайчук также отметил, что в 2023 году уже нет эффекта базы сравнения.

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«Это был тот фактор, который обусловил снижение негативного эффекта на ВВП в 2022 году. Поэтому он не является каким-то определяющим и важным», — добавил он.

Напомним, принятый Верховной Радой в марте 2022 года закон существенно изменил трудовое законодательство, поскольку во время военного положения вводятся ограничения прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией. Закон отменил все праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде (КЗоТ).

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