Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2024 год из-за войны — Finance.ua

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2024 год из-за войны Сегодня 10:02

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2024 год из-за войны

Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины в 2024 году на уровне 3,2%. В октябре прошлого года банк ожидал, что ВВП вырастет на 4,0%.

Об этом свидетельствует прогноз ВБ по мировой экономике.

«Перспективы Украины остаются весьма неопределенными. Прогнозируется, что рост составит 3,2% в 2024 году и 6,5% в 2025 году», — говорится в докладе.

Читайте также Всемирный банк выделит Украине дополнительные $1,3 миллиарда

Всемирный банк ожидает, что «активные военные действия будут продолжаться в течение 2024 года».

При этом базовые эффекты и разовые факторы, включая урожай сельскохозяйственных культур, будут нивелированы.

«Частичное решение неопределенности в 2025 году будет способствовать возобновлению экспорта и постепенному увеличению инвестиций в реконструкцию», — говорится в докладе.

По данным Всемирного банка, в Украине темпы роста ВВП выросли примерно на 4,8% в 2023 году после резкого спада предыдущего года. Тем не менее, в 2023 году объем производства оставался примерно на 30% ниже уровня до вторжения.

«Рост был подкреплен улучшением доступа к электроэнергии, более высоким урожаем и дополнительными государственными расходами, хотя и за счет увеличения бюджетного дефицита и дефицита текущего счета», — говорится в докладе.

Хотя прекращение Черноморской зерновой инициативы в июле 2023 года продолжает оказывать понижающее давление на экспорт зерна, Украина успешно определила альтернативные маршруты экспорта зерна, которые поддержали этот сектор, отмечают в банке.

Справка Finance.ua:

правительство прогнозирует, что ВВП Украины вырастет на 5,0% в 2023 году. В 2024 году ожидается замедление до 4,6%;

в ноябре МВФ повысил прогноз по росту реального ВВП Украины на 2023 год до 4,5% (после предыдущего диапазона 1−3%). Однако ожидается, что в 2024 г. рост снизится до 3−4% по мере продолжения войны, а риски ухудшения перспектив остаются исключительно высокими;



НБУ в октябре улучшил прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год с 2,9% до 4,9%. Реальный ВВП вырастет в 2024 году на 3,6% (предыдущий прогноз — 3,5%). По прогнозу НБУ, ускорению экономического роста до 6,0% в 2025 году (предыдущий прогноз — 6,8%) будет способствовать, прежде всего, ожидаемое снижение рисков безопасности.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.