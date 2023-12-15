Всемирный банк выделит Украине дополнительные $1,3 миллиарда — Finance.ua
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Всемирный банк выделит Украине дополнительные $1,3 миллиарда

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Всемирный банк выделит Украине дополнительные $1,3 миллиарда
Всемирный банк выделит Украине дополнительные $1,3 миллиарда
Всемирный банк выделяет Украине дополнительные 1,34 миллиарда долларов.
Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.
Куда направят деньги? По словам премьера, эти средства будут направлены на выплату пенсий, зарплат учителей, поддержку ВПЛ и другие приоритетные расходы госбюджета.
Основная часть этого пакета финансирования — 1,086 млрд — это средства Правительства Японии. Остальное — гранты от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF).
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«Финансовая помощь международных партнеров позволяет нам обеспечивать макрофинансовую стабильность Украины и направлять все внутренние ресурсы на нужды нашей армии», — написал Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • недавно Всемирным банком были приняты два новых проекта — «Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности» (INSPIRE) и «Экстренный проект инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины» (ARISE). Проект INSPIRE на сумму 1,2 млрд долл. США стремится к улучшению и развитию программ социальной защиты и помощи. Проект ARISE в объеме 550 млн долл. США направлен на восстановление сельского хозяйства;
  • в рамках мобилизованных Всемирным банком финансовых ресурсов Украина в этом году получила более 14 млрд долларов США.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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