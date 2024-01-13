Основные экономические результаты 2023 года — НБУ Сегодня 18:35 — Казна и Политика

Основные экономические результаты 2023 года — НБУ

Национальный банк подробно описал основные экономические результаты 2023 года в Макроэкономическом и монетарном обзоре за октябрь — декабрь 2023 года.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

Потребительская инфляция и дальше замедлялась (до 5,1% г/г в ноябре) благодаря определенному снижению давления со стороны расходов бизнеса и улучшению ожиданий в условиях сохранения курсовой устойчивости. Эти же факторы привели к ослаблению и фундаментального инфляционного давления. По оценкам НБУ, инфляция продолжила снижаться и в декабре.

Экономическая активность в декабре сезонно ослабла, однако в целом восстановление экономики продолжалось. Высокие урожаи и их переработка поддерживали пищевую промышленность, заказы оборонного сектора и железнодорожников — машиностроение, дальнейшее расширение морских перевозок — работу транспорта. Оживленной оставалась розничная торговля.

Рынок труда

На рынке труда наблюдалось сезонное затишье со стороны как спроса, так и предложения. В то же время оживление экономики и замедление инфляции способствовали восстановлению роста реальных зарплат, хотя оно и было неравномерным по видам деятельности.

Бюджет

Дефицит бюджета был рекордным как в декабре, так и за год. В то же время годовой его объем оказался несколько ниже по сравнению с утвержденным показателем. Основным источником финансирования дефицита бюджета в течение года были международная помощь и внутренние заимствования. Последние превысили по объему прошлогодние более чем вдвое, благодаря прежде всего размещению ОВГЗ в гривне.

Торговля

Отрицательное сальдо торговли товарами в ноябре уменьшилось из-за наращивания экспортных поставок новым морским путем и снижения импорта под влиянием блокады. Однако дефицит текущего счета расширился из-за задержки с поступлением грантовой помощи от США. Однако благодаря поступлениям международной помощи резервы в ноябре снизились незначительно, а в декабре возобновили рост и к концу года превысили 40.5 млрд долларов.

Валютный рынок

Ситуация на валютном рынке оставалась контролируемой. Этому способствовали интервенции НБУ и положительная доходность гривневых инструментов (ОВГЗ и депозитов) в реальном измерении.

Справка Finance.ua:

Средний курс продажи наличного доллара в Украине в декабре 2023 вырос на 0,4% до 37,83 гривен. По сравнению с декабрем 2022 курс снизился на 5,9%. Курс доллара в 2023 году упал после роста в течение 2022 года на 47,7% - с 27,21 до 40,19 грн/доллар.

Колебания валютного курса в Украине будут увеличиваться. В частности, курс может проседать по ряду причин. Об этом в интервью заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. «Могу сказать, что волатильность, то есть колебания, будет увеличиваться. Курс может проседать, когда есть причины. К примеру, под влиянием сезонных факторов. Как мы видим это сейчас. Когда так происходит, нет смысла держать его на уровне 36, и НБУ не держит его на этом уровне», — рассказал нардеп.

На старте 2024 года средний курс доллара может находиться в пределах 37,90−38,40 грн. Но поведение валюты будет зависеть от интервенций НБУ. Об этом рассказал аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максим Орыщак.



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