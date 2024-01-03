Експерт спрогнозував курс долара на початку 2024 року — Finance.ua

Експерт спрогнозував курс долара на початку 2024 року
На старті 2024 року середній курс долара може знаходитися у межах 37,90−38,40 грн. Але поведінка валюти буде залежати від інтервенцій НБУ.
Про це в коментарі Delo.ua розповів аналітик компанії «Центр біржових технологій» (ЦБТ) Максим Орищак.
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«Якщо НБУ на початку січня збереже обсяг валютних інтервенцій на рівні попередніх тижнів, то українська валюта сповільнить чи навіть припинить зниження. Тоді середній курс долара США в банках країни залишиться в діапазоні 37,90−38,40 грн, а середній курс євро — на рівні 42,10−42,60 грн», — зазначив Орищак.
На думку експерта, на курс гривні будуть впливати такі події:
- Зі внутрішньої статистики можна виділити звіт про валютні резерви України за грудень. Публікація відбудеться у п’ятницю, 5 січня. Враховуючи великий обсяг валютних інтервенцій НБУ в останні тижні, очікується суттєве скорочення резервів. Це є негативним для гривні.
- Зі зовнішніх подій найважливішими мають стати публікація протоколів ФРС та звіт з ринку праці США за грудень. Останнє засідання американського регулятора пройшло дуже м’якому ключі. Протоколи у середу, 3 січня, мають освіжити його у пам’яті інвесторів. Для долара США це є негативним.
- Також у п’ятницю, 5 січня, інвестори уважно стежитимуть за грудневими даними щодо американського ринку праці. Звіт за листопад виявився сильнішим за прогнози Уолл-стріт. Але економіка США у четвертому кварталі 2023 року сповільнювалася. Охолодження у грудневій статистиці може проявитися зниження зайнятості. Для долара США це є негативним.
Як пояснює Максим Орищак, минулого тижня на валютного ринку важливих подій не відбувалося. Динаміка курсу гривні залишалася у повній владі НБУ.
«Згідно з останніми доступними даними, Нацбанк третій тиждень поспіль нарощував обсяг валютних інтервенцій з $862 млн на тиждень до $977 млн. Це говорить про дисбаланс, що посилюється. Зростання попиту валюту випереджає зростання пропозиції. Тому гривня може й надалі дорожчати відносно долара», — говорить експерт
Нагадаємо, наприкінці 2023 року, в період з 25 до 29 грудня, готівковий долар змінився з 37,57−38,14 грн до 38,19−38,93 грн.
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