Нацбанк за рік продав $28,8 млрд для підтримки курсу гривні — Finance.ua

Нацбанк за рік продав $28,8 млрд для підтримки курсу гривні Сьогодні 11:05 — Валюта

Нацбанк за рік продав $28,8 млрд для підтримки курсу гривні

Національний банк в 2023 році продав на міжбанку $28,829 млрд.

Про це пише Фінансовий клуб.

Це на $2,449 млрд більше, ніж НБУ продав доларів в 2022-му. Однак тоді НБУ також продав 1,789 млрд євро.

Обсяги купівлі доларів США в 2023 році були на рівні $219,85 млн, що суттєво менше, ніж $3,268 млрд у 2022-му. Тоді НБУ також купив 110,97 млн євро.

У грудні НБУ продав валюти на $3,56 млрд. Це рекордний обсяг за весь 2023 рік.

Тільки за останній тиждень року НБУ продав на міжбанку $892,67 млн.

НБУ встановив офіційний курс на 1 січня 2024 року у розмірі 38,0020 грн/$. На 3 січня офіційний курс підріс до 38,0839 грн/$.

Більшу частину 2023 року офіційний курс був фіксований — 36,57 грн/$, однак з 3 жовтня НБУ перейшов до керованої гнучкості.

Нагадаємо, Національний банк з 29 грудня пом’якшив низку обмежень для населення та бізнесу. Це необхідно, щоб спростити отримання грошової допомоги українцями, збільшити можливості для експорту та імпорту електроенергії, а також забезпечити дотримання прав іноземців щодо медичного обслуговування в Україні.

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