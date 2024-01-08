Як може змінитися валютний курс — думка Гетманцева — Finance.ua
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Як може змінитися валютний курс — думка Гетманцева

Валюта
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Як може змінитися валютний курс — думка Гетманцева
Як може змінитися валютний курс — думка Гетманцева
Коливання валютного курсу в Україні збільшуватиметься. Зокрема, курс може просідати через низку причин.
Про це в інтерв'ю заявив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.
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«Можу сказати, що волатильність, тобто коливання, збільшуватиметься. Курс може просідати, коли є причини. Наприклад, під впливом сезонних факторів. Як ми бачимо це зараз. Коли так відбувається, немає сенсу тримати його на рівні 36 і НБУ не тримає його на цьому рівні», — розповів нардеп.
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За його словами, кінцева мета — відпустити курс взагалі, коли для цього будуть усі необхідні передумови, а ринок сам зможе себе балансувати за значно меншої участі НБУ.
Але подальші дії Нацбанку залежать від фінансової стійкості. На сьогоднішній день, наголосив депутат, міжнародні резерви достатні для управління валютними очікуваннями та збереження відносної валютної стабільності.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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