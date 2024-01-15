НБУ определился с датой введения в Украине мгновенных платежей — Finance.ua
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НБУ определился с датой введения в Украине мгновенных платежей

Финтех и Карты
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НБУ определился с датой введения в Украине мгновенных платежей
НБУ определился с датой введения в Украине мгновенных платежей
Национальный банк работает над введением в Украине мгновенных платежей на основе СЭП НБУ, которые должны стать основой для будущей трансформации платежной сферы.
Об этом написал глава НБУ Андрей Пышный в Facebook.
Как отметил Пышный, эту работу планируется «завершить к концу I квартала 2025 года».
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По данным пресс-службы НБУ, сейчас идет работа над составляющими их введения, вопросами регулирования мгновенных платежей и технологической реализацией.
Напомним, директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин заявил, что переход на новое поколение Системы электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) ускорил перевод средств.
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Уже с 2024 г. платежные операции станут более быстрыми, ведь с 1 апреля 2024 г. участники СЭП должны зачислять средства на счет получателя в течение 1 часа.
«А с 2025 года в Украине заработают мгновенные кредитовые переводы — средства будут засчитываться на счет получателя за 10 секунд (цель — 2 секунды)», — сказал он.
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Новое поколение Системы электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) заработало с 1 апреля 2023 года. Система работает на базе международного стандарта ISO 20 022 и доступна для проведения межбанковских платежей 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Благодаря стандарту ISO 20 022, появилась возможность унификации платежных сообщений, создания единых правил их заполнения и обработки, расширения реквизитного состава дополнительными полями и структурированной информацией. Это будет способствовать еще большей автоматизации и ускорению обработки платежных операций, повышению уровня обслуживания участников СЭП и их клиентов.
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По материалам:
РБК-Україна
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