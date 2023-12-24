Как заказать карту ПриватБанк и monobank за границу — Finance.ua

Как заказать карту ПриватБанк и monobank за границу Сегодня 13:02 — Финтех и Карты

Как заказать карту ПриватБанк и monobank за границу

Некоторые украинские банки запустили доставку своих карт в страны Европы через «Новую почту». Такую услугу предлагают ПриватБанк и monobank.

ПриватБанк

Клиенты ПриватБанка могут получить новую или перевыпустить действующую пластиковую карту в шести европейских странах: Польше, Германии, Литве, Молдове, Чехии и Румынии.

Чтобы заказать доставку карты за границу, необходимо:

Зайти в «Приват24» (мобильную или веб-версию). Зайти в пункт меню «Кошелек» Выбрать карту, которую нужно перевыпустить (в связи с истечением срока действия). Зайти в пункт меню «Настройки» Выберите пункт меню «Перевыпустить карту» и нажать кнопку «Подать заявку». Выберите тип карты «Пластик». Зайти в пункт меню «Доставка мгновенной пластиковой карты ПриватБанка». Выбрать «Международная». Указать адрес доставки, номер телефона (обязательно той страны, куда будет производиться доставка) и адрес электронной почты.

Подача заявки возможна исключительно при наличии мобильного телефона страны доставки. К примеру, для Польши он должен начинаться на +48, ​​для Чехии +420 и т. д.

Доставка карты осуществляется компанией «Новая Почта Глобал». Карту можно получить либо в отделении компании за рубежом, либо курьером по указанному адресу.

До конца января 2024 года доставка пластиковых карт бесплатная. Поэтому тем, кому это нужно, следует поторопиться.

monobank

monobank позволяет заказать доставку пластиковой карты в более чем 180 стран мира.

При этом, как утверждают в банке, придется заплатить только за услуги почтового оператора.

Для заказа карты за границу необходимо:

Оформить новую виртуальную карту в приложении monobank. Нажмите кнопку «Выпустить пластиковую карту». Срок изготовления пластиковой карты — до 7 дней. Оформить доставку, указав адрес получения за рубежом.

Срок и стоимость доставки зависит от страны получателя, а также от того, какой способ доставки будет избран.

monobank сотрудничает с Новой Почтой и Укрпочтой, соответственно, клиент может избрать для доставки одну из этих двух компаний. При этом стоимость доставки будет отличаться очень существенно.

Например, если получатель находится в Швеции, стоимость доставки карты Новой Почтой составит 1105 грн, а Укрпочтой — 238 грн.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.