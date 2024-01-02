Минфин предоставил разъяснения относительно слухов о налоге на перевод с карты на карту — Finance.ua

Минфин предоставил разъяснения относительно слухов о налоге на перевод с карты на карту Сегодня 15:00 — Финтех и Карты

Минфин предоставил разъяснения относительно слухов о налоге на перевод с карты на карту

Министерство финансов опровергает информацию, что Национальная стратегия доходов Украины предусматривает налогообложение любых переводов на банковские карты украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Национальная стратегия доходов Украины — это комплексный и структурированный документ, который нужно читать внимательно. Любая мера, которая планируется к внедрению, подкреплена описанием проблематики, как обоснование необходимости каждой реформы. Отмечаем, что в тексте Нацстратегии отсутствуют меры по налогообложению поступлений на карту физической лица», — говорится в сообщении.



Некорректные выводы по этому вопросу могли быть сделаны на основе информации из раздела 4.3.1 «Реформа упрощенной системы налогообложения»:

«Все доходы физических лиц, полученные за пределами предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом Украины».

На самом деле это означает, что:

1. В тексте отсутствуют слова о «любых поступлениях на карту физлица»;

2. Фраза о требованиях «налогообложения доходов, полученных вне предпринимательской деятельности», отражает общие принципы налогообложения, которые уже и так существуют в действующем налоговом законодательстве (в разделе IV действующей редакции Налогового кодекса Украины).

«Важно заметить: любая реформа налоговой политики требует наработки детальных изменений в налоговое законодательство. Ни одна фундаментальная реформа (особенно такая сложная, как изменение правил налогообложения доходов физических лиц) просто невозможна без обсуждений с общественностью, бизнесом, соответствующими органами власти. Более того, как указано в Нацстратегии, подобные изменения могут быть введены не ранее года, следующего за тем, в котором будут считаться выполненными меры по обеспечению конфиденциальности и защиты данных в системах ГНС (в том числе информации, полученной от налогоплательщиков и налоговых агентов)», — добавили в Минфины.



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