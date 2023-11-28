Сколько тратят украинцы со своих карт в магазинах и интернете — Finance.ua

Сколько тратят украинцы со своих карт в магазинах и интернете Сегодня 11:05 — Финтех и Карты

Сколько тратят украинцы со своих карт в магазинах и интернете

Средний чек при оплате картами в магазинах Украины составляет 309 гривен, а по оплате товаров и услуг в сети интернет — 504 гривны.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

По данным пресс-службы, сумма сделок (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карт , эмитированных украинскими банками, в Украине и за ее пределами в III квартале 2023 года составила 1 трлн 407,1 млрд гривен, из них безналичные — на 890,8 млрд гривен.

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Доля безналичных операций в ІІІ квартале 2023 года по сумме находится на уровне 63,3% от общей суммы операций с платежными картами.

«То есть украинцы и дальше предпочитают безналичные операции с платежными картами», — сообщили в НБУ.

Безналичные операции

Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что в ІІІ квартале этого года больше всего осуществленных операций с использованием карт по сумме приходилось на расчеты в торговой сети — 47,0% на сумму 419,2 млрд гривен.

Переводы с карты на карту в ІІІ квартале 2023 года составили треть по сумме (31,3%). Оплата товаров и услуг в интернете — 14,5%.

В ІІІ квартале средняя сумма одной операции составляла:

в торговой сети — 309 гривен (во II квартале этого года — 310 гривен);

по переводу с карты на карту — 1 854 гривны (1 829 гривен);

по оплате товаров и услуг в сети интернет — 504 гривны (495 гривен).

Напомним, за последние три месяца средняя зарплата в Украине сократилась на 1,5 тысячи гривен — с 16 тысяч в июне 2023 года до 14,5 тысячи гривен в сентябре.

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