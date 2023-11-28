Сколько тратят украинцы со своих карт в магазинах и интернете — Finance.ua

Сколько тратят украинцы со своих карт в магазинах и интернете
Средний чек при оплате картами в магазинах Украины составляет 309 гривен, а по оплате товаров и услуг в сети интернет — 504 гривны.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
По данным пресс-службы, сумма сделок (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в Украине и за ее пределами в III квартале 2023 года составила 1 трлн 407,1 млрд гривен, из них безналичные — на 890,8 млрд гривен.
Доля безналичных операций в ІІІ квартале 2023 года по сумме находится на уровне 63,3% от общей суммы операций с платежными картами.
«То есть украинцы и дальше предпочитают безналичные операции с платежными картами», — сообщили в НБУ.
Безналичные операции
Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что в ІІІ квартале этого года больше всего осуществленных операций с использованием карт по сумме приходилось на расчеты в торговой сети — 47,0% на сумму 419,2 млрд гривен.
Переводы с карты на карту в ІІІ квартале 2023 года составили треть по сумме (31,3%). Оплата товаров и услуг в интернете — 14,5%.
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В ІІІ квартале средняя сумма одной операции составляла:
- в торговой сети — 309 гривен (во II квартале этого года — 310 гривен);
- по переводу с карты на карту — 1 854 гривны (1 829 гривен);
- по оплате товаров и услуг в сети интернет — 504 гривны (495 гривен).
Напомним, за последние три месяца средняя зарплата в Украине сократилась на 1,5 тысячи гривен — с 16 тысяч в июне 2023 года до 14,5 тысячи гривен в сентябре.
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