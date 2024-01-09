Нацбанк назвав найприбутковіші українські банки — Finance.ua

Нацбанк назвав найприбутковіші українські банки Сьогодні 17:02 — Фондовий ринок

Нацбанк назвав найприбутковіші українські банки

Українські банки заробили у січні - листопаді 130,55 млрд грн чистого прибутку. Майже 61,5% цього прибутку отримали державні банки, які здобули 80,276 млрд грн.

Про це пише FinClub з посиланням на дані Національного банку.

Ще 32,802 млрд грн у банків іноземних банківських груп, а 17,472 млрд грн — банків з приватним капіталом.

Серед діючих 63 банків прибуток мали 59 установ (сумарно заробили 130,64 млрд грн), а збиток — 4 (сумарно втратили 90,64 млн грн). Йдеться про Мотор-Банк, Оксі Банк, Правекс Банк та Альпарі Банк

Найбільші прибутки у січні - листопаді отримали:

ПриватБанк — 54,456 млрд грн;

Ощадбанк — 11,563 млрд грн;

Райффайзен Банк — 7,433 млрд грн;

Укрсиббанк — 6,866 млрд грн;

ПУМБ — 6,693 млрд грн;

ОТП Банк — 5,442 млрд грн;

Сітібанк — 5,37 млрд грн;

Сенс Банк — 5,251 млрд грн;

Універсал Банк — 4,954 млрд грн;

Укрексімбанк — 4,925 млрд грн;

Укргазбанк — 4,08 млрд грн;

Креді Агріколь Банк — 3,479 млрд грн;

Кредобанк — 1,741 млрд грн;

Банк «Південний» — 1,511 млрд грн;

ПроКредит Банк — 970,9 млн грн;

ІНГ Банк Україна — 779,1 млн грн;

Ідея Банк — 683 млн грн;

А-Банк — 646,4 млн грн;

Банк Восток — 351,4 млн грн;

Банк Кредит Дніпро — 302,6 млн грн.

Ця третина всіх банків заробила 97,6% прибутку банківської системи, тоді як на решту чотири десятки банків залишилося лише 2,4% прибутку.

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