Нацбанк назвав найприбутковіші українські банки — Finance.ua

Нацбанк назвав найприбутковіші українські банки
Українські банки заробили у січні - листопаді 130,55 млрд грн чистого прибутку. Майже 61,5% цього прибутку отримали державні банки, які здобули 80,276 млрд грн.
Про це пише FinClub з посиланням на дані Національного банку.
Ще 32,802 млрд грн у банків іноземних банківських груп, а 17,472 млрд грн — банків з приватним капіталом.
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Серед діючих 63 банків прибуток мали 59 установ (сумарно заробили 130,64 млрд грн), а збиток — 4 (сумарно втратили 90,64 млн грн). Йдеться про Мотор-Банк, Оксі Банк, Правекс Банк та Альпарі Банк.
Найбільші прибутки у січні - листопаді отримали:
- ПриватБанк — 54,456 млрд грн;
- Ощадбанк — 11,563 млрд грн;
- Райффайзен Банк — 7,433 млрд грн;
- Укрсиббанк — 6,866 млрд грн;
- ПУМБ — 6,693 млрд грн;
- ОТП Банк — 5,442 млрд грн;
- Сітібанк — 5,37 млрд грн;
- Сенс Банк — 5,251 млрд грн;
- Універсал Банк — 4,954 млрд грн;
- Укрексімбанк — 4,925 млрд грн;
- Укргазбанк — 4,08 млрд грн;
- Креді Агріколь Банк — 3,479 млрд грн;
- Кредобанк — 1,741 млрд грн;
- Банк «Південний» — 1,511 млрд грн;
- ПроКредит Банк — 970,9 млн грн;
- ІНГ Банк Україна — 779,1 млн грн;
- Ідея Банк — 683 млн грн;
- А-Банк — 646,4 млн грн;
- Банк Восток — 351,4 млн грн;
- Банк Кредит Дніпро — 302,6 млн грн.
Ця третина всіх банків заробила 97,6% прибутку банківської системи, тоді як на решту чотири десятки банків залишилося лише 2,4% прибутку.
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