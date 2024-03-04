В Fitch сделали заявление о кредитоспособности США — Finance.ua

В Fitch сделали заявление о кредитоспособности США Сегодня 19:45 — Мир

В Fitch сделали заявление о кредитоспособности США

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте на уровне АА+.

Как говорится в сообщении на сайте Fitch, прогноз стабильный, краткосрочные рейтинги были подтверждены на отметке F1+.

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По оценке аналитиков Fitch, дефицит госбюджета 2023 года достиг 8,8% ВВП, что существенно выше 3,7% по итогам предыдущего года. Это обусловлено значительным падением доходов, увеличением процентных расходов и ухудшением состояния финансов штатов и местных органов власти, говорится в сообщении. В 2024 году ожидается снижение дефицита до 8% ВВП на фоне повышения доходов и некоторого сокращения расходов.

Средний уровень процентной ставки Федеральной резервной системы, по прогнозу Fitch, будет находиться выше 3% годовых в ближайшее десятилетие.

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«Несмотря на замедление инфляции, мы считаем, что Федрезерв будет сохранять осторожность ввиду устойчивости экономики и прогнозируем, что первое снижение ставки состоится в июне 2024 года», — сообщается в отчете.

Отношение госдолга к ВВП к концу 2025 года, как ожидается, увеличится до 120,7% по сравнению со 113,5% в конце прошлого года. Таким образом, уровень долга вдвое выше среднего показателя для эмитентов с рейтингами категории АА, который составил 50,6% в конце 2023 года.

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Экономика США увеличилась на 2,5% в 2023 году, в текущем году аналитики агентства ожидают замедления темпов роста.

НВ По материалам:

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