Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне «CC» — Finance.ua

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Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне «CC»

Казна и Политика
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Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне «CC»
Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне «CC»
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне «CC». Fitch прогнозирует рост ВВП на 5,1% в 2023 году.
Об этом говорится в официальном сообщении агентства.
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Подтверждение долгосрочного РДЭ Украины в иностранной валюте на уровне «CC» отражает ожидания Fitch дальнейшей реструктуризации коммерческого долга до окончания двухлетнего перерыва в выплатах еврооблигаций 1 сентября 2024 года.
Также агентство подтвердило РДЭ в нацвалюте на уровне «CCС-». Более высокий рейтинг долга в национальной валюте отражает ожидания Fitch того, что он будет исключен из реструктуризации в следующем году, частично из-за того, что только 3% его принадлежит нерезидентам по сравнению с 45%, принадлежащим Нацбанку Украины.
Рейтинг отражает все еще существенный кредитный риск по долгу в нацвалюте в долгосрочной перспективе, частично из-за неопределенности источников финансирования в течение потенциально длительного периода очень высокого бюджетного дефицита.
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Fitch прогнозирует рост ВВП на 5,1% в 2023 году после сокращения на 29,1% в 2022 году, пересмотра в сторону повышения на 1,6 п.п. после последнего обзора в июне, в связи с дальнейшей адаптацией бизнеса к условиям войны, повышением потребительского доверия и развитием сельского хозяйства.
Инфляция упала до 5,3% в октябре с 12,8% в июне при базовой инфляции 6,8%. Fitch прогнозирует, что инфляция вырастет в среднем до 9,1% в 2024—2025 годах.
В то же время, бюджетный дефицит останется высоким: Fitch прогнозирует, что он увеличится на 1,6 п.п. в 2023 году до 17% ВВП на фоне высших военных расходов в течение всего года. Агентство также прогнозирует дефицит в размере 16,9% ВВП в 2024 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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