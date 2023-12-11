Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне «CC» — Finance.ua

Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне «CC» Сегодня 17:20 — Казна и Политика

Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне «CC»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне «CC». Fitch прогнозирует рост ВВП на 5,1% в 2023 году.

Об этом говорится в официальном сообщении агентства.

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Подтверждение долгосрочного РДЭ Украины в иностранной валюте на уровне «CC» отражает ожидания Fitch дальнейшей реструктуризации коммерческого долга до окончания двухлетнего перерыва в выплатах еврооблигаций 1 сентября 2024 года.

Также агентство подтвердило РДЭ в нацвалюте на уровне «CCС-». Более высокий рейтинг долга в национальной валюте отражает ожидания Fitch того, что он будет исключен из реструктуризации в следующем году, частично из-за того, что только 3% его принадлежит нерезидентам по сравнению с 45%, принадлежащим Нацбанку Украины.

Рейтинг отражает все еще существенный кредитный риск по долгу в нацвалюте в долгосрочной перспективе, частично из-за неопределенности источников финансирования в течение потенциально длительного периода очень высокого бюджетного дефицита.

Fitch прогнозирует рост ВВП на 5,1% в 2023 году после сокращения на 29,1% в 2022 году, пересмотра в сторону повышения на 1,6 п.п. после последнего обзора в июне, в связи с дальнейшей адаптацией бизнеса к условиям войны, повышением потребительского доверия и развитием сельского хозяйства.

Инфляция упала до 5,3% в октябре с 12,8% в июне при базовой инфляции 6,8%. Fitch прогнозирует, что инфляция вырастет в среднем до 9,1% в 2024—2025 годах.

В то же время, бюджетный дефицит останется высоким: Fitch прогнозирует, что он увеличится на 1,6 п.п. в 2023 году до 17% ВВП на фоне высших военных расходов в течение всего года. Агентство также прогнозирует дефицит в размере 16,9% ВВП в 2024 году.

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