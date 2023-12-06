Международные резервы сокращаются 4-й месяц подряд: в Нацбанке назвали причины — Finance.ua

Международные резервы сокращаются 4-й месяц подряд: в Нацбанке назвали причины
По состоянию на 1 декабря 2023 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $38 785,2 млн. В ноябре они снизились на 0,5%.
Об этом сообщается на сайте Национального банка.
«Интервенции НБУ для поддержания курсовой устойчивости и долговые выплаты страны в значительной степени были компенсированы поступлениями от международных партнеров. В течение ноября 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов», — говорится в сообщении.
Какие факторы влияли на динамику международных резервов в ноябре
1. Операции Национального банка на валютном рынке Украины.
Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $2 456,6 млн и выкупил в резервы $3,7 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в ноябре составила $2 452,9 млн, уменьшившись в 1,4 раза по сравнению с октябрем после успешной адаптации рынка к режиму управляемой гибкости курса.
Интервенции НБУ по продаже валюты в ноябре также были почти на 10% меньше, чем в сентябре, то есть к моменту отказа от фиксированного курса.
2. Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $2 328,7 млн. Из этой суммы:
- $1 635,9 млн — макрофинансовая помощь от ЕС;
- $403,8 млн — от Всемирного банка, в том числе $400,0 млн под гарантию Великобритании;
- $286,9 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте $109,2 млн, из которых $38,6 млн — долг перед ЕИБ, $30,9 млн — долг перед Всемирным банком, $30,8 млн — долг перед ЕБРР, остальные — долг перед другими международными кредиторами.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $250,3 млн.
3. Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В ноябре в результате переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на $283,8 млн.
Нынешний объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта.
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