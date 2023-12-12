Fitch дало прогноз курса доллара и размера международной помощи на 2024 год — Finance.ua

Fitch дало прогноз курса доллара и размера международной помощи на 2024 год Сегодня 08:01 — Казна и Политика

Fitch дало прогноз курса доллара и размера международной помощи на 2024 год

Международная помощь Украине на 2024 год будет ниже, чем в 2023 году. В то же время, по оценкам агентства, уменьшение помощи будет незначительным.

Такие прогнозы дает рейтинговое агентство Fitch.

Международная помощь

«Несмотря на политические риски по утверждению обещанного финансирования, бюджетная помощь на 2024 год будет лишь чуть ниже 43 миллиардов долларов, запланированных на 2023 год», — прогнозирует Fitch.

Долгосрочные предложения включают кредит ЕС для Украины на сумму 50 млрд евро до 2027 года, а также общие гарантии финансирования официального сектора, лежащие в основе EFF МВФ.

«Условия МВФ на первом этапе программы незначительны, и мы видим ограниченный риск того, что они помешают выплате средств Фонда на следующий год», — говорится в прогнозе.

В то же время Fitch Ratings видит большую неопределенность финансирования с 2025 года, частично из-за избирательного цикла в США, потенциальной усталости доноров, остаточных рисков планов финансирования ЕС.

«Мы видим большую неопределенность финансирования с 2025 года, частично из-за избирательного цикла в США, возможности большей усталости доноров, остаточных рисков планов финансирования ЕС и вероятности того, что внутренний банковский сектор не будет развиваться дальше увеличить свой государственный долг», — отмечает агентство.

Размер государственного долга

Fitch прогнозирует, что государственный долг вырастет до 94,5% ВВП к концу 2024 года с 84,1% к концу 2023 года (и 48,9% к концу 2021 года), что значительно превышает среднее значение для рейтинга «B"/» C"/"D". суверенов, 70,7%. Прогнозы не включают в себя потенциальную процедуру реструктуризации долга, параметры которой остаются неопределенными.

Курс доллара

Fitch ожидает продолжения валютных интервенций Национального банка, а затем — поддержание стабильности гривны/доллара США в ближайшей перспективе.

Также агентство прогнозирует относительно постепенную либерализацию счета операций с капиталом.

Справка Finance.ua:

по прогнозу Dragon Capital, средний курс в 2024 году незначительно повысится до уровня 37,3 грн/доллар и до 39 грн/доллар в конце года. Национальный банк Украины вряд ли пойдет на резкие шаги;

компания ICU прогнозирует рост ВВП на 5% при курсе гривны 40,7 UAH/USD в 2024 году;



Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне CC. Fitch прогнозирует рост ВВП на 5,1% в 2023 году.



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Економічна Правда По материалам:

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