Яким буде курс долара наступного року та від чого він залежатиме — прогноз Dragon Capital — Finance.ua
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Яким буде курс долара наступного року та від чого він залежатиме — прогноз Dragon Capital

Валюта
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Яким буде курс долара наступного року та від чого він залежатиме — прогноз Dragon Capital
Яким буде курс долара наступного року та від чого він залежатиме — прогноз Dragon Capital
Середній курс у 2024 році несуттєво підвищиться до рівня 37,3 грн/долар та до 39 грн/долар наприкінці року. Національний банк України навряд чи піде на різкі кроки.
Про це свідчить оновлений прогноз компанії Dragon Capital.
Зазначається, що після рішення НБУ про перехід до керованої гнучкості валютного курсу на початку жовтня, курс грн/дол. США очікувано залишався стабільним. НБУ контролює ситуацію на валютному ринку, суттєво обмежуючи коливання курсу за рахунок інтервенцій.
Незначне скорочення резервів НБУ в останні місяці до $38,8 млрд, викликане плановим зменшенням обсягів міжнародного фінансування, не створює загрози для курсової стабільності, адже станом на кінець листопада резерви НБУ були на 36% вище, ніж на початку року, та достатніми для фінансування більше п’яти місяців імпорту.
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За умови отримання достатніх обсягів міжнародної фінансової підтримки, очікується, що резерви НБУ продовжать поступово зростати, і досягнуть $45 млрд на кінець 2024 року.
НБУ планує з часом збільшувати діапазон коливань курсу гривні та забезпечувати відповідність загальної динаміки курсу макроекономічним умовам.
«Проте, зважаючи на крихкість макроекономічної та фінансової стабільності під час війни, ми вважаємо, що Нацбанк буде реалізовувати цей план дуже поступово, і зберігаємо наш валютний прогноз на 2024 рік, очікуючи курс гривні до дол. США на рівні 37,3 в середньому за рік та 39,0 на кінець року», — додали в Dragon Capital.
Яким буде курс долара наступного року та від чого він залежатиме — прогноз Dragon Capital

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За матеріалами:
Finance.ua
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