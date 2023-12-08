ICU спрогнозував курс гривні та зростання економіки в 2024 — Finance.ua

ICU спрогнозував курс гривні та зростання економіки в 2024 Вчора 15:03 — Валюта

ICU спрогнозував курс гривні та зростання економіки в 2024

Компанія ICU прогнозує зростання ВВП на 5% при курсі гривні 40,7 UAH/USD в 2024 році.

Про це йдеться в матеріалі компанії.

«Реальний ВВП зросте цього року більш як на 5%, інфляція впала до однознакових показників, резерви НБУ близькі до історичних максимумів, а фінансування дефіциту бюджету залишається відносно безперебійним.

Завдяки цим позитивним тенденціям економіка стала більш стійкою. Внутрішній попит зріс, а настрої бізнесу протягом року покращилися. Фінансовий сектор працював безперебійно", — йдеться в повідомленні.

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Водночас очікується, що у 2024 році з’явиться ряд нових викликів, чи не найбільший із яких — це ризики, пов’язані з обсягами та стійкістю зовнішньої фінансової підтримки України.

Станом на зараз ризики суттєвого скорочення фінансової допомоги невисокі, і в компанії очікують, що Україна отримає принаймні 28−30 млрд доларів.

Це ті обсяги підтримки, які необхідні для збалансування зовнішніх рахунків до кінця 2024 року.

Це означає, що НБУ й надалі матиме змогу повністю контролювати валютний ринок та навіть зможе зробити суттєві кроки у напрямку валютної лібералізації.

«Також наразі склалися всі необхідні передумови для помірної та керованої девальвації гривні, і, за нашими прогнозами, курс наприкінці 2024 року складе близько 41 UAH/USD. Економічне зростання й надалі триватиме, якщо не з’являться нові значні безпекові ризики, проте воно дещо уповільниться порівняно з поточним роком. Інфляція залишатиметься меншою ніж 7% принаймні до літа, а потім дещо прискориться. Цикл пом’якшення монетарної політики майже завершено, але символічні зниження ставки можливі у другому півріччі 2024, якщо інфляційні та валютні ризики залишатимуться збалансованими», — додали в ICU.

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Хоча Україна з великою імовірністю отримає достатнє зовнішнє фондування, щоб збалансувати зовнішні рахунки, його може виявитися недостатньо, щоб повністю профінансувати дефіцит бюджету.

Залучення понад 40 млрд доларів зовнішніх кредитів та грантів усе ще не гарантовано, тож ризик друку грошей (купівлі ОВДП) Національним банком існуватиме наступного року.

Важлива очікувана подія 2024 року — реструктуризація українських суверенних єврооблігацій.

В ICU кажуть, що умови реструктуризації значною мірою залежатимуть від припущень про тривалість війни та стійкість міжнародної фінансової допомоги.

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