Fitch підтвердило рейтинг України на рівні «CC» — Finance.ua

Fitch підтвердило рейтинг України на рівні «CC» Вчора 17:20 — Казна та Політика

Fitch підтвердило рейтинг України на рівні «CC»

Міжнародна рейтингова агенція Fitch Ratings підтвердила довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні «CC». Fitch прогнозує зростання ВВП на 5,1% у 2023 році.

Про це йдеться у офіційному повідомленні агенції.

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Підтвердження довгострокового РДЕ України в іноземній валюті на рівні «CC» відображає очікування Fitch подальшої реструктуризації комерційного боргу до закінчення дворічної перерви у виплатах єврооблігацій 1 вересня 2024 року.

Також агентство підтвердило РДЕ у нацвалюті на рівні «CCC-». Більш високий рейтинг боргу в національній валюті відображає очікування Fitch того, що він буде виключений з реструктуризації наступного року, частково через те, що лише 3% його належить нерезидентам порівняно з 45%, що належить Нацбанку України.

Рейтинг відображає все ще суттєвий кредитний ризик за боргом у нацвалюті у довгостроковій перспективі, частково через невизначеність щодо джерел фінансування протягом потенційно тривалого періоду дуже високого бюджетного дефіциту.

Fitch прогнозує зростання ВВП на 5,1% у 2023 році після скорочення на 29,1% у 2022 році, перегляду у бік підвищення на 1,6 п.п. після останнього огляду у червні, у звʼязку з подальшою адаптацією бізнесу до умов війни, підвищенням споживчої довіри та розвитком сільського господарства.

Інфляція впала до 5,3% у жовтні з 12,8% у червні, за базової інфляції 6,8%. Fitch прогнозує, що інфляція зросте в середньому до 9,1% у 2024−2025 роках.

Водночас бюджетний дефіцит залишиться високим: Fitch прогнозує, що він збільшиться на 1,6 п.п. у 2023 році до 17% ВВП на тлі вищих військових витрат протягом усього року. Агентство також прогнозує дефіцит у розмірі 16,9% ВВП у 2024 році.

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