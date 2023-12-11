Fitch підтвердило рейтинг України на рівні «CC» — Finance.ua

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Fitch підтвердило рейтинг України на рівні «CC»

Казна та Політика
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Fitch підтвердило рейтинг України на рівні «CC»
Fitch підтвердило рейтинг України на рівні «CC»
Міжнародна рейтингова агенція Fitch Ratings підтвердила довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні «CC». Fitch прогнозує зростання ВВП на 5,1% у 2023 році.
Про це йдеться у офіційному повідомленні агенції.
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Підтвердження довгострокового РДЕ України в іноземній валюті на рівні «CC» відображає очікування Fitch подальшої реструктуризації комерційного боргу до закінчення дворічної перерви у виплатах єврооблігацій 1 вересня 2024 року.
Також агентство підтвердило РДЕ у нацвалюті на рівні «CCC-». Більш високий рейтинг боргу в національній валюті відображає очікування Fitch того, що він буде виключений з реструктуризації наступного року, частково через те, що лише 3% його належить нерезидентам порівняно з 45%, що належить Нацбанку України.
Рейтинг відображає все ще суттєвий кредитний ризик за боргом у нацвалюті у довгостроковій перспективі, частково через невизначеність щодо джерел фінансування протягом потенційно тривалого періоду дуже високого бюджетного дефіциту.
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Fitch прогнозує зростання ВВП на 5,1% у 2023 році після скорочення на 29,1% у 2022 році, перегляду у бік підвищення на 1,6 п.п. після останнього огляду у червні, у звʼязку з подальшою адаптацією бізнесу до умов війни, підвищенням споживчої довіри та розвитком сільського господарства.
Інфляція впала до 5,3% у жовтні з 12,8% у червні, за базової інфляції 6,8%. Fitch прогнозує, що інфляція зросте в середньому до 9,1% у 2024−2025 роках.
Водночас бюджетний дефіцит залишиться високим: Fitch прогнозує, що він збільшиться на 1,6 п.п. у 2023 році до 17% ВВП на тлі вищих військових витрат протягом усього року. Агентство також прогнозує дефіцит у розмірі 16,9% ВВП у 2024 році.

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За матеріалами:
Forbes.ua
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