Як відновлюється економіка України — звіт Dragon Capital Вчора 20:20 — Казна та Політика

Як відновлюється економіка України — звіт Dragon Capital

Українська економіка продовжує відновлюватись швидше, ніж очікувалося, завдяки зростанню експорту морськими портами, стабільному електропостачанню та кращим, ніж очікувалося, врожаям.

Про це свідчить аналітика інвестиційної компанії Dragon Capital

Експорт

«За нашою оцінкою, у листопаді 2023 року Україна експортувала близько 4.0 млн тон сировинних товарів „тимчасовим“ морським коридором, порівняно з 2.0 млн тон у жовтні», — зазначають у компанії.

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Хоча збільшення поставок морськими портами частково відбулося за рахунок переорієнтації з більш дорогих наземних маршрутів, загальні обсяги експорту також зростають.

Енергетичний сектор

Стабільна робота енергетичного сектору також сприяла кращій, ніж очікувалося, економічній активності в жовтні-листопаді. Хоча росія, ймовірно, відновить атаки на українську енергетичну інфраструктуру взимку, відсутність дефіциту електроенергії у жовтні-листопаді дозволила уникнути падіння обсягів виробництва в багатьох секторах, яке спостерігалося в цей період у минулому році.

Блокада кордону польськими перевізниками

Неочікувано несприятливою подією стала блокада польськими перевізниками основних пунктів перетину українсько-польського кордону на початку листопада.

«Проте ми вважаємо, що вона матиме обмежений негативний вплив на економічну активність. Оскільки імпорт товарів з ЄС в Україну автомобільними шляхами перевищує експорт на $1,1 млрд в місяць, блокада призводить до зменшення зовнішньоторговельного дефіциту, який останніми місяцями коливався в діапазоні $2.8−3.0 млрд/міс.», — кажуть у Dragon Capital.

Однак блокада знижує доходи бюджету та негативно впливає на виробників товарів з високою доданою вартістю, орієнтованих на ринок ЄС, зокрема в харчовій промисловості, деревообробці та виробництві автомобільної електроніки.

Серед інших негативних наслідків — дефіцит окремих енергетичних матеріалів, як-то автогазу, затримка волонтерської допомоги для фронту та фінансові втрати підприємств через черги на пропускних пунктах, хоча через скорочення імпорту деякі українські виробники споживчих товарів отримують тимчасову конкурентну перевагу.

ВВП

«Зважаючи на перелічені фактори ми підвищили наш прогноз зростання реального ВВП у 2023 році на 0,7 в.п. до +5,2% р/р. Ми очікуємо, що темпи зростання реального ВВП в листопаді-грудні сповільняться з +10,5% у жовтні, оціненими Міністерством економіки, в основному через коливання виробництва продукції сільського господарства. Однак, за нашою оновленою оцінкою, у четвертому кварталі 2023 року реальний ВВП зросте на 5,0% р/р, порівняно з 3,0%, які ми оцінювали раніше», — прогнозують у компанії, додавши, що зберігають свій прогноз економічного зростання у 2024 році, очікуючи, що реальний ВВП збільшиться на 4,0% р/р.

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Одним із ключових драйверів зростання стане часткове відновлення експорту морськими портами та, відповідно, збільшення виробництва в пов’язаних секторах (добування руди, металургія, вантажні перевезення, внутрішня торгівля). Також економіку підтримає розвиток внутрішньої оборонної промисловості.

«За нашими оцінками, реальний ВВП у 2024 році залишатиметься на 22% нижче свого довоєнного рівня. У той же час номінальний ВВП у доларах США може досягти свого довоєнного рівня у $200 млрд вже наступного року, завдяки відносній курсовій стабільності та високій середньорічній інфляції», — зауважують аналітики компанії.

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