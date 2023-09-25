В Держстаті повідомили як зростало ВВП у II кварталі 2023 року — Finance.ua
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В Держстаті повідомили як зростало ВВП у II кварталі 2023 року

Казна та Політика
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В Держстаті повідомили як зростало ВВП у II кварталі 2023 року
В Держстаті повідомили як зростало ВВП у II кварталі 2023 року
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у другому кварталі 2023 року зріс на 19,5% порівняно з другим кварталом 2022 року після падіння на 10,5% у першому кварталі та 31,4% у четвертому кварталі минулого року.
Згідно з оперативною оцінкою Держстату, оприлюдненою в п’ятницю, порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактора) ВВП у другому кварталі цього року зріс на 0,8%.
Як повідомлялося, загалом за минулий рік ВВП України, за даними Держстату, впав на 29,1%.
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Нацбанк України наприкінці липня підвищив прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 2% до 2,9%, однак знизив його на 2024 рік з 4,3% до 3,5%. Водночас у другому кварталі цього року він оцінив зростання в 18,1%.
Міністерство економіки прогнозує зростання ВВП України у 2023 році до 4%, а наступного року — на 5%.

Довідка Finance.ua:

  • Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України до аналогічного періоду минулого року в липні сповільнилося до 8% з 15% у червні, насамперед через високу статистичну базу, тому що темпи падіння ВВП у третьому кварталі минулого року суттєво сповільнилися, вважає Інститут економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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